Maturità 2020, mancano i presidenti di commissione. Esami in presenza a rischio?

Maturità 2020: i Presidenti di Commissione scarseggiano

Covid-19 spaventa anche i docenti Maturità 2020

Maturità 2020: il Ministero dell’Istruzione non è preoccupato

A meno di un mese dall’inizio di questa, senza dubbio,ancora non sembrerebbe essere tutto davvero pronto. Gli aspetti formali, la struttura del maxi-orale (che, a causa dell'emergenza coronavirus, sostituirà l'esame tradizionale) e le regole di svolgimento, con la pubblicazione dell'ordinanza da parte del ministero dell'Istruzione ormai sono stati.Ma, nonostante ciò, la strada per arrivare a svolgere serenamente le prove (in presenza) a partire dal prossimo 17 giugno è ancora lunga. Perchée ruota proprio attorno alla modalità scelta dal MI: niente interrogazione online ma il classico colloquio frontale (ovviamente con le dovute precauzioni). Una decisione che sta rendendo. In particolare, sta emergendo una preoccupante. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo in queste ore.Lafiglia dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, come detto ha visto, diventando così un esame da un’unica prova:Quindisi darà il via al maxi esame orale nel quale le commissioni d’esame,dovranno esaminare gli studenti. La modalità della prova saràma, ovviamente, sempre causa Covid-19, il ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico ha formulato unper studenti e docenti, da applicare durante l’esame. Il protocollo in questione prevede per l’intera commissione e per gli studenti (più l'eventuale accompagnatore)(che nel caso della commissione andrà cambiata dopo tre/quattro ore di utilizzo); un impaccio, purché si possa mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri dagli altri; inoltre alla fine di ogni sessione (mattina e pomeriggio) le classi dove si sono svolti gli esami. Ma questo non ha tranquillizzato i docenti che, in massa, si stannoper paura del contagio. O, meglio, non si sono fatti avanti volontariamente - come avviene di solito - per entrare nelle commissioni da membri esterni.La scarsa risposta data agli uffici scolastici regionali da parte dei docenti che avrebbero le carte in regola per far parte delle Commissioni dicome presidenti è da imputare a diversi fattori ma la questione sanitaria è in cima a tutte. Con alcune regioni d'Italia che, di conseguenza, sono in deciso affanno.- ha affermato Massimiliano Sambruna della Cisl Scuola di Milano, intervistato da 'Open' - Al momento sono state presentate 288 domande su 558 posti disponibili: vanno coperti 270 posti. Da una parte c’è chi non si sente al sicuro, dall’altra chi non si trova più qui, nella regione in cui insegna, perché nel frattempo è tornato a casa.”. Ma la situazione è critica al Nord quanto al Sud: anche nel. Sono moltissimi i professori chea cui li esporrebbero le decisioni del MI sull’ esame di Stato 2020.Sempre come riportato da, però, sembra che. Rassicurando: “Nessun allarme, al momento manca circa il 17% dei presidenti di commissione. C’è tutto il tempo per arrivare preparati agli esami, gli uffici scolastici stanno reperendo i presidenti mancanti. Le carenze, in realtà, sono in gran parte concentrate in Lombardia ed è comprensibile”. Dunque in qualche modo: non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori novità su questo travagliato esame di Maturità 2020.