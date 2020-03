Guida alla maturità 2020 per il liceo classico

Prima prova maturità: liceo classico

Le scuole chiuse a causa del Coronavirus, laancora non definita nonostante la Ministra Azzolina abbia annunciato che la commissione d’esame sarà tutta interna a parte il presidente, non aiutano certo i maturandi a vivere con tranquillità i mesi, ormai pochi, che li separano dall’ esame di Stato Per aiutarli quindi, noi di Skuola.net abbiamo pensato di mettere a puntoche ancora non hanno le idee molto chiare. Com’è fatta laIn questa pagina troverete leVediamo quindi la guida allaper chi frequenta il liceo classico: prima prova, seconda prova e orale. Tenete presente chea causa dell'emergenza coronavirus.Laè la stessa per ogni tipologia di scuola e ha l'obiettivo di verificare leacquisite nei 5 anni di studi. E’ composta da ben 7 tracce diverse: il maturando dovrà sceglierne una, basandosi sulle proprie conoscenze e capacità. Le tracce sono divise in 3 tipologie:che richiede lo svolgimento di un’analisi del testo (2 tracce, sia prosa che poesia), il testo argomentativo, che propone invece 3 estratti di testi diversi e da cui l’esaminato deve partire sviluppando il proprio elaborato e seguendo delle linee guida (una traccia obbligatoriamente di storia, le altre due potranno spaziare tra vari ambiti come quello artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico).il tema di attualità, invece comprende due tracce.La seconda prova della Maturità 2020 quest’anno manterrà il carattere multidisciplinare come lo scorso anno. Per il liceo classico, la prova si divide in tre parti:: la famosa traduzione di un testo in lingua greca. L’estratto sarà scelto tra gli scritti degli autori proposti nelle Indicazioni Nazionali (cioè quelli che definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico). La lunghezza massima della versione è di 10-12 righe, e per aiutarvi sarà anche abbinata ad un titolo e ad un breve brano introduttivo.: analisi del testo. Saranno presenti 3 domande riguardanti la comprensione e l’interpretazione del brano. Sarà possibile rispondere con risposte aperte, ma la lunghezza (di ciascuna) non deve superare le 12 righe di foglio protocollo.: l’analisi di un brano in latino. Il contenuto sarà analogo o collegato al brano precedente, e la traduzione in italiano sarà già presente.Per completare l’esame avrete a disposizione un massimo di 6 ore, è ovviamente consentito l’uso dei vocabolari di greco e di latino.Per quanto riguarda la formazione della commissione, ci saranno in tutto 7 membri: 6 commissari e un presidente. Istando a quanto annunciato dalla Ministra Azzolina, per la Maturità 2020 visto quanto sta accadendo a causa del Coronavirus, saranno tuttiIl colloquio inizierà con la proposta da parte della commissione di un materiale scelto in precedenza da cui dovrete partire per sviluppare il vostro discorso. In questa parte non mancheranno lenelle loro varie materie, ma ricordate che anche il presidente può interrogare (prima dell’esame controllate quindi in quali materie è abilitato). La prova proseguirà con domande a proposito die la correzione degli scritti.