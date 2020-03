Guida alla Maturità 2020 per ragioneria: amministrazione finanza e marketing

Prima prova: amministrazione finanza e marketing

Nonostante le scuole siano chiuse, il tempo non si è certo fermato e così lasi avvicina. Anche se la Ministra Azzolina ha annunciato che la commissione sarà composta da tutti membri interni a parte il presidente, i maturandi non riescono proprio a calmarePer questo noi di Skuola.net abbiamo raccolto unache aiuterà ad affrontare ogni prova di maturità a tutti gli studenti che frequentano l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing.In questa pagina troverete le informazioni più importanti da conoscere.Guarda anche:La prima prova, così come il colloquio orale, rimane invariata per ogni tipo di indirizzo e quindi anche per l’opzioneCon lasi attesta la propria preparazione in lingua e letteratura italiana, in questo caso scegliendo una traccia tra le diverseQuest’ultime sono tre: la tipologia A, consiste in un'analisi del testo (una poesia e una prosa), la tipologia B nella stesura di un testo argomentativo (tre gli ambiti tra cui scegliere) e la C vhe consiste nella stesura di un tema di attualità (due le tracce disponibili). Per questa prova avrete a disposizione 6 ore, ma prima della terza non potrete consegnare.Innanzitutto bisogna distinguere le materie oggetto d’esame nelle tre articolazioni previste per l’indirizzoQuesta prova si divide in due parti ben separate:Anche questa prova, come la prima, resta più o meno invariata per ogni indirizzo, fatta ovviamente eccezione per le materie oggetto d’esame. Vi ricordiamo che per quest’anno le materie esterne scelte dal Ministero dell’Istruzione sono:La commissione che vi ritroverete davanti il giorno dell’esame quindi, sarà composta in totale da 7 membri:Durante la prima parte dell’esame vi verrà proposto un materiale di partenza da cui potrete ispirarvi per cominciare il vostro colloquio. Dopodichè non mancheranno leche potranno essere inerenti o meno al materiale proposto. La durata del colloquio non è fissa, ma in genere varia dai 45 ai 60 minuti.