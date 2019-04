Maturità 2019: oltre al diploma, il supplemento Europass. Tutti i dettagli

Anche quest’anno, agli studenti che conseguiranno la maturità, non verrà consegnato solo il diploma. Ognuno di loro avrà a sua disposizione il supplemento Europass, il documento riconosciuto dall’Unione Europea e supplemento al diploma, che attesta le competenze acquisite all'interno del percorso di studi, l’area di studio sulla quale si concentra l’istituto di provenienza, l’"European Qualification Framework" e i possibili impieghi e sbocchi post-diploma dello studente. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Europass, le competenze attestate

Europass: come ottenerlo

Importante ricordare cheè un documentoriferito a ciascun, con tutte le informazioni riguardanti il percorso compiuto dallo studente per acquisire il diploma. Descrive in sintesi. Costituisce quindi un, eAll'interno dell'Europass si trova anche. Di cosa si tratta? L'EQF è un sistema grazie al quale è possibile confrontare- in questo caso il diploma - sulla base dei risultati di apprendimento, definiti in termini di Conoscenze, Abilità e Competenze. Attraverso un indice, compreso tra 1 ed 8, si può identificare il livello di approfondimento raggiunto in un certo ambitoL'Europass sarà disponibile nell’apposita area. I certificati sono compilati in maniera automatica con le credenziali dell’istituto e del diplomato.Secondo l': "Ciascun certificato sarà pre-compilato in automatico con i dati della scuola e del diplomato con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Pertanto, considerata la sua natura di documento standard, le scuole non apporteranno alcuna modifica, ma stamperanno il certificato e lo consegneranno allo studente diplomato".Dal 2019/2020, invece, sarà consegnato anche il, che conterrà in maniera più specifica il percorso del diplomato, dalle materie svolte alle esperienze di alternanza scuola lavoro (oggi "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento") effettuate.