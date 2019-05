Maturità 2019 risultati e voti: quando escono i quadri degli scritti

Siamo nel pieno di questa Maturità 2019: l’unica cosa a cui i maturandi sono interessati ora è sapere quando questa tortura finirà.

Ormai le prove scritte sono andate, quindi manca un ultimo tassello: il colloquio orale.

La data dell’esame orale cambia per ogni studente ed è a discrezione delle singole commissioni d’esame. Ma prima di sedersi su quella maledetta sedia davanti alla Commissione d’esame al completo c’è ancora un ultimo passaggio: i voti degli scritti.

Risultati scritti maturità 2019

; infatti essi di per sé, insieme ai crediti scolastici,. Infatti l'esame orale ha unsui 100 complessivi del voto massimo di maturità. Come gli scritti, anche la prova orale è valutata in ventesimi.Quindi ormai i giochi sono quasi del tutto chiusi, cari maturandi. Alla lettura dei quadri, i penultimi quadri liceali della vostra vita accademica, si spera, saprete già, orientativamente,Quindi sapere quando verrete a conoscenza di queste decisive indicazioni

Guarda anche



Quando escono i quadri con i voti degli scritti di maturità

Purtroppo non c’è una vera risposta uguale per tutti: infattistabilire la data di uscita dei quadri con i voti degli scritti.Il Miur però ha dato le seguenti indicazioni: «il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe […] nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui».Quindi potete stare tranquilli: il vostro istituto ha l’obbligo di rendere noti i voti degli scritti almeno il giorno prima d’inizio degli esami orali 2019.