Maturità e Terza media: se non si torna in classe esami più 'leggeri'. In arrivo il decreto del Ministero

Maturità 2020, che succede se si torna in classe a maggio

Solo un maxi-orale se l'anno finisce 'a distanza'

Maturità online? È un'ipotesi

Terza Media, si va verso un esame 'leggero'

Nessun bocciato? Quasi una certezza

C'è una data che gli studenti di tutta Italia dovrebbero tenere bene a mente, soprattutto quelli che si apprestano ad affrontare gli: è il. A fissarla direttamente il ministero dell'Istruzione, con un decreto che dovrebbe vedere la luce entro il fine settimana. E in cui è contenuto ilSecondo, sarebbe infatti quello il termine ultimo per far tornare i ragazzi in aula; altrimenti l'anno si concluderà a distanza. Uno snodo, questo, che inciderà non poco sulla struttura degli esami. Mentresi affaccia all'orizzonte, perlomeno fino a settembre.Leggi anche:In ogni caso ci sarebbe una piccola rivoluzione. Perché, ad esempio,(ipotesi considerata meno probabile) la Maturità verrebbe cambiata in ogni sua parte ma sarebbe comunque simile a quella del passato. Larimarrebbe fissata alma, inevitabilmente,con cui stanno convivendo gli studenti e i docenti in questo periodo, magari evitando autori o temi più contemporanei. La, anch'essa confermata il 18 giugno, non sarebbe 'nazionale' ma verrebbe– che, eccezionalmente per quest'anno, saranno formate da tutti professori interni, con un presidente esterno – considerando il livello di avanzamento della classe nei programmi delle materie d'indirizzo., da fine giugno.Tutt'altra storia se le esigenze di contenimento del coronavirus dovessero consigliare di tenere i ragazzi(l'ipotesi al momento più accreditata). Perché a quel punto si farebbe strada una Maturità 'leggera'., infatti,e tutto il peso della valutazione ricadrebbe sull'orale. Un– durerebbe– durante il quale i diplomandi, oltre che con le classiche domande sui programmi dell'ultimo triennio, si dovranno cimentare con(ad esempio, Matematica e Fisica al Liceo Scientifico e Greco e Latino al Liceo Classico).Ma, tra le righe del decreto, si apre anche a una terza strada. Consigliata sempre da ragioni sanitarie.non ci sarebbe alternativa:, confidando che per quella data gli studenti abbiano preso la massima confidenza con interrogazioni ed esercitazioni 'a distanza'. Colloquio di cui farà parte, a prescindere dalle modalità adottate, anche la valutazione sui(la vecchia alternanza scuola-lavoro), interrotte solo a inizio marzo. Verranno, infine,, visto che sarà molto complicato raggiungere il '100 e lode'. Particolare non trascurabile:gli alunni delle quinte superiori, indipendentemente dalla media scolastica.Ancora più profonda sarà l'opera di ristrutturazione dell'. Il crocevia del 18 maggio potrebbe infatti servire solo a. Proprio così. Tra le soluzioni in ballo c'è ne una che, in caso di mancato ritorno a scuola entro metà maggio, affiderebbe la(tutta interna) con la decisione del voto attribuita alle competenze del Consiglio di classe., invece, verrebbero. Anche qui, magari più articolato. Sempre con l'indicazione del 'tutti ammessi'.Piano d'emergenza (questo praticamente già deciso) anche per tutti gli altri studenti, dalla prima elementare alla quarta superiore. “Esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020 – recita il decreto – possono essere adottate”. Quali saranno? Una deroga generale agli scrutini finali., nemmeno di fronte a insufficienze gravi registrate in una o più materie alla fine del primo quadrimestre.. Se ne riparlerà, quando dovrebbero iniziare dei(non dei debiti) considerati attività didattica ordinaria: lezioni ed esercitazioni con cui gli insegnanti cercheranno di far rimettere in pari gli studenti in difficoltà. Per questo. Sperando che alle soglie dell'autunno tutto sarà passato.