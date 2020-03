Coronavirus, ipotesi proroga scuole chiuse e modifiche alla maturità 2020

Rientro a scuola, possibile proroga: scuole chiuse fino a maggio?

Emergenza coronavirus, una maturità 2020 senza alternanza e commissari esterni?

Emergenza coronavirus, si potrà bocciare?

Un articolo di oggi su La Repubblica riporta. Teniamo a ribadire cheSecondo le fonti del quotidiano, a viale Trastevere si stanno affrontando diversi temi per garantire la prosecuzione dell'anno scolastico e permettere ai ragazzi di conseguire il diploma a fine anno.Tuttavia, non sono escluse ulteriori chiusure e il rinvio, quindi, del rientro a scuola fissato a oggi per il 16 marzo. In caso le serrate dovessero interessare interi mesi, si prospettano alcune soluzioni perché l'esame di maturità sia più "snello".Secondo, al ministero stanno vagliando tre ipotesi. La prima, è chema ad oggi questa è ritenuta la meno probabile. Franco Locatelli, direttore del Consiglio superiore di sanità, ha detto che la proroga della chiusura delle scuole è possibile: l'eventualità ricalcherebbe quanto deciso per l'allungamento del periodo di divieto delle gite scolastiche (compresa l'alternanza scuola lavoro) fino al 3 aprile.La seconda possibilità(l’ultimo decreto firmato da Conte e Speranza offre la possibilità di arrivare alla chiusura fino a venerdì 3 aprile senza ulteriori carte). Se l'emergenza, però, dovesse continuare nei modi che abbiamo visto finora, si potrebbe configurare terzo scenario:. Una decisione di tale importanza dovrà essere ovviamente supportata da esigenze reali: speriamo che non sia necessario. Ma la situazione si evolve di giorno in giorno e il ministero deve essere pronto a ogni eventualità. Così, spiegano i giornalisti del quotidiano,Nella più fosca delle possibilità, che prevede(speriamo sia l'eventualità più lontana) la prima tra le cose che potrebbero saltare, a dire del giornale,. Oggi i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, sono materia obbligatoria per l’ammissione alla Maturità ma si sarebbe intenzionati di togliere l’obbligatorietà. Lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto per le prove INVALSI . Un'altra possibile modifica sarebbe. In ogni caso, sapremo presto aggiornamenti: di sicuro nelle prossime settimane - compatibilmente con l'andamento dell'allerta coronavirus - si deciderà su possibili e opportune modifiche, considerando che le “zone rosse” hanno già scontato 10-12 giorni di classi chiuse.Altri punti di discussione sono le “valutazioni a distanza” e, in questo senso, anche il discorso: come si gestiscono le insufficienze quando forse tutte le scuole italiane non potranno garantire la frequenza minima di 200 giorni? Il rischio ricorso è alto, spiega La Repubblica.