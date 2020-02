Coronavirus, tutti i concerti rimandati o annullati finora

Concerti e firma copie annullati o rinviati

Pinguini Tattici Nucleari Tutte le date del tour del gruppo musicale in programma tra febbraio e marzo 2020 sono state rinviate. Nel comunicato ufficiale si legge che si tratta di “uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Le nuove date del tour saranno comunicate a breve, ma comunque non prima del 6 marzo. Contestualmente, il pubblico potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti nelle nuove date”.

Giusy Ferreri L’inizio del tour della cantante era previsto per il 2 marzo a Milano. A seguito dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, le date del tour sono per ora annullate. Amareggiata, ha dichiarato: “In linea con le varie precauzioni che l’Italia sta prendendo, io e il mio team di lavoro riteniamo gesto di buon senso, se pur a malincuore, rimandare il mio imminente tour di marzo 2020. Sono certa che avremo presto nuove occasioni da condividere. Chi aveva comprato i biglietti ovviamente verrà rimborsato.”

Brunori Sans Il cantautore Brunori Sans ha pubblicato da poco il nuovo calendario delle date dei concerti. Delle undici date, solo una è stata cancellata: quella di sabato 29 febbraio a Vigevano (PV). Solo quattro, invece, sono state posticipate a data da definirsi. Ecco quali sono



7 aprile 2020 a Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

15 aprile 2020 a Torino @ Pala Alpitour

17 aprile 2020 ad Assago (MI) @ Mediolanum Forum SOLD OUT

19 aprile 2020 a Jesolo (VE) @ PalaInvent

Premiata Forneria Marconi Il gruppo musicale rock progressivo PFM ha posticipato le date del 24, 25 e 27 febbraio a Brescia, Milano e Padova. La comunicazione ufficiale dice così: “In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, PFM, D&D Concerti, Ventidieci, Zed comunicano il rinvio di 3 concerti del tour “PFM canta De André – Anniversary. I biglietti acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione.”

Le date posticipate sono le seguenti:



Brescia – la data del 24 Febbraio è rinviata al 22 Maggio

Padova – la data del 27 Febbraio è rinviata al 24 Maggio

Milano – la data del 25 Febbraio sarà rinviata a data da comunicare

Negrita Le date del gruppo musicale a Milano, Bologna e Verona sono state rinviate. Sulle loro piattaforme hanno riportato quanto comunicato da Vertigo:

“In ottemperanza alle Ordinanze Ministeriali in materia di Covid-19 (Coronavirus) emesse dalle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, comunichiamo la sospensione dei concerti previsti nelle predette regioni fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni. Seguiranno ulteriori informazioni per ogni singolo concerto e/o tour attraverso i nostri canali.”

Antonello Venditti Per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Coronavirus, il concerto previsto a Jesolo per il 29 febbraio verrà straordinariamente recuperato il prossimo venerdì 20 marzo, al PalaInvent. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data ma non saranno attivati rimborsi per chi non ci potrà andare.

Elettra Lamborghini La cantante ha posticipato i suoi Instore a Biella, Genova, Mestre, Rovigo, Veronae Brescia. Ecco tutte le date posticipate a data da definirsi:



23 febbraio 2020 – Biella@CC Gli Orsi – Ore 17.00

24 febbraio 2020 – Genova@Mondadori – Ore 17.00

26 febbraio 2020 – Mestre@Mondadori CC Nave De Vero – Ore 15.00

29 febbraio 2020 – Rovigo@CC La Fattoria – Ore 17.00

1° marzo 2020 – Verona@CC La Grande Mela – Ore 17.00

2 marzo 2020 – Brescia@Mondadori CC Elnos – Ore 18.00

Ghali Anche gli appuntamenti a Bologna e Verona di Ghali sono stati cancellati. In una nota ha detto: "Una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan dell'artista, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato". È stato annullato l’incontro del 27 febbraio a Verona ma incontrerà i fan a Salerno. Gli instore del 6 marzo, invece, slittano al 6 Marzo a Lucca e Firenze.

