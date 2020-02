Coronavirus, l'anno scolastico sarà valido. In Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto scuole chiuse fino all'8 marzo

Coronavirus, scuole chiuse un'altra settimana

Si potranno fare anche meno di 200 giorni di lezione

La ministra Azzolina lo aveva anticipato

. Il Governo, con il Consiglio dei Ministri di venerdì 28 febbraio, mette fine ai dubbi che erano stati sollevati da più parti, dopo l'esplosione dell'emergenza, sulla possibile 'non validità' dell'anno in corso 2019/2020. Tra le disposizioni contenute nel decreto legge approvato al termine della riunione a Palazzo Chigi è infatti indicata in maniera inequivocabileLeggi anche:Una decisione resa necessaria anche dalda parte delle tre regioni con più casi di contagio:. Qui lasarà. Ma potrà continuare 'a distanza' qualora le scuole si siano nel frattempo organizzate con forme di smart learning. E nelle altre regioni in cui i ragazzi sono rimasti a casa nella settimana appena trascorsa? La situazione è la seguente: in(tranne che nella, dove permane la chiusura) si ripartirà già lunedì 2 marzo; ingli studenti dovranno aspettare fino a mercoledì 4 marzo; resta, poi, da capire cosa succederà nelle, dove il presidente Ceriscioli sta portando avanti un braccio di ferro col Governo per tenere gli istituti chiusi. Ferma restando la possibilità che in singoli Comuni i sindaci decidano autonomamente di fermare le lezioni.Dunque, nessun rischio per quegli studenti che non arriveranno alla soglia minima stabilita dalla legge. Ricordiamo, infatti, che in base all’. Uno sbarramento che molte scuole, anche alla luce degli ultimi fatti, potrebbero davvero non raggiungere. Specie laddove, negli scorsi mesi, erano già state disposte chiusure straordinarie per altri motivi, maltempo su tutti.Era comunque lecito aspettarsi una conclusione del genere. D'altronde la stessa, negli scorsi giorni: “Non c'è nessun rischio che i nostri studenti perdano l'anno". Allontanando anche l'ipotesi di un prolungamento della fine della scuola a giugno inoltrato: “le scuole nella loro autonomia scolastica – aveva aggiunto la Ministra, richiamando la famosa- potrebbero anche prevedere di allungare l'anno ma non sarà necessario perché abbiamo attivato una task force per garantire la didattica a distanza”. Ora, il decreto del Governo non fa che confermarlo definitivamente.