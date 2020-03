Come ripassare le regole di grammatica latina e greca per la Maturità

Gli argomenti da ripassare

• Le declinazioni dei sostantivi e degli aggettivi

• Gli articoli (solo per il greco)

• I pronomi

• Le coniugazioni dei verbi regolari e irregolari

• La sintassi dei casi

• La sintassi del periodo



Non solo coniugazioni...attenzione alla consecutio temporum!

L’importanza delle congiunzioni

Versioni ed esercizi

Concentrarsi sugli schemi

Ancora non ci sono notizie di eventuali cambiamenti per la maturità 2020 a causa dell'emergenza coronavirus. Finché non si avranno novità, quest’annoper tutte le scuole con due o più materie di indirizzo.Nelin particolare, nella seconda prova saranno dunque valutateche dovranno opportunamente essere intessute e collegate.Lache gli studenti dovranno tradurre sarà in, ma ciò non esclude certo l’importanza della capacità di traduzione nell’altra lingua classica dato cheche compongono la terza parte del compito.Una buona conoscenza della grammatica latina e greca sarà inoltre necessaria per tutti i maturandi del Liceo classico anche per affrontare l’ultimo ostacolo, ovvero la temuta, quella conclusiva dell’ esame di Stato Organizzare un buon ripasso delle due lingue è quindi fondamentale per poter affrontare al meglio la maggior parte delle prove della Maturità.Guarda anche:Per prima cosa è importante focalizzarsi sugli, considerando sempre però le distinzioni strutturali che intercorrono fra l’una e l’altra:Seguendo proprio quest’ordine, il ripasso sarà dispostoDopo aver rivisto i casi e le desinenze dei sostantivi e dei pronomi, si può passare al ripasso delle. Anche in questo caso è importante procedere(ad esempio dall’indicativo al congiuntivo).La conoscenza delle coniugazioni non basta in quanto i periodi sono spesso formati da piùcollegate fra loro secondoche stabiliscono dunque i rapporti di, che determinano le scelte grammaticali dell’autore per rendere una precisa "gerarchia temporale" a livello di significato (come ad esempio nei periodi ipotetici).La conoscenza delle congiunzioni è un elemento che può rivelarsi molto utile per la. Saper infatti distinguere le varie particelle che reggono un determinato tempo verbale e che quindi introducono un certo tipo di proposizione è fondamentale per capire il tipo di subordinata che si deve tradurre.. Lo studio teorico da solo infatti non è sufficiente, anzi rischia di essere molto confusionario e incerto, senza l’effettiva pratica attraverso esercizi e versioni.Tutti i manuali di lingua latina e greca presentanoche, grazie attraverso la loro, rendono più agevole e facile la memorizzazione di tutte le strutture della grammatica. Concentratevi dunque sugli schemi di questo tipo per velocizzare in maniera efficace il ripasso delle lingue.