Liceo classico: guida all’analisi del testo per la seconda prova di Maturità 2020

Maturità 2020, seconda prova Liceo Classico: come svolgere l’analisi del testo

• Comprensione/Interpretazione;

• Analisi linguistica e/o stilistica;

• Approfondimento e riflessioni personali.



1. Comprensione e Interpretazione

2. Analisi linguistica e/o stilistica

3. Approfondimento e riflessioni personali

In base a quanto stabilito dal Miur, anche la Maturità 2020 presenterà laper tutti quegli indirizzi scolastici conNel, in particolare, la struttura della prova si ripropone invariata rispetto allo scorso anno, quindi inseguita daAi maturandi sarà dunque richiesta la. A questa seguirà, e infine una terza e ultima parte costituita davolti a verificare la comprensione dei due testi e la capacità dei candidati di approfondire attraverso opportuni collegamenti storici e letterari pertinenti alle due discipline di indirizzo.Guarda anche:Dopo la traduzione della versione latina e la lettura del brano greco tradotto, sono somministrati(ciascuno dei quali non può superare le 12 righe o, se si sceglie di inserirli un testo unitario, le 36 righe di foglio protocollo) relativi ai seguenti aspetti dei due brani proposti:Al candidato è richiesto, attraverso l'analisi delleche intercorrono fra i due autori. Per poter rispondere sono ovviamente necessariema anche dellache influenzano il pensiero dei diversi autori.Un buon modo per focalizzare gli snodi importanti dei due testi è quello di sottolineare, spesso comuni ad altre opere dello stesso o di altri autori, e partire proprio da quelle per procedere ad un confronto puntuale e chiaro.Nella seconda prova della Maturità 2019 ad esempio l’argomento centrale scelto dal Miur su cui si sono concentrati i brani di Tacito e di Plutarco è stato quello relativo all’ira.Anche per affrontare questo tipo di domanda è necessaria una solida conoscenza della letteratura, in particolare delle, spesso sostenute da precise ragioni espressive o condizionate dalla tradizione di genere in cui si inserisce l’opera. Bisogna dunque confrontare di nuovo i testi, stavolta però soltanto dal punto di vista della lingua usata.Dopo aver dunque parlato deiè possibile arricchire il discorso attraverso l’individuazione nei testi dispecificando ovviamente di ognuna di quale tipo si tratta e motivando le ragioni espressive del loro uso.Quest’ultima domanda rappresenta quella che maggiormente evidenziadel candidato e le sue capacità di creare un discorso capace di abbracciare autori non solo contemporanei a quelli presentati, ma anche lontani nel tempo. A partire dal tema principale infatti sono richiesti opportuni riferimenti inseriti in un discorso omogeneo e fluido. È possibile inoltre arricchire la risposta spaziando, attraverso quindi eventuali, ovviamente pertinenti all’argomento trattato.Prima di iniziare a scrivere, sul foglio di brutta è opportuno fare una piccola scaletta che contenga autori e riferimenti nella precisa successione in cui si vuole collegarli fra loro, secondo dunque analogie e differenze. Anche se un argomento può generare molte associazioni, è importante però ricordare checon un preciso limite di estensione (12 righe al massimo) quindi la difficoltà ma anche la bravura dei candidati consiste anche nell’operare, selezionando solo quelli più significativi e fondamentali.Nella già ricordata Maturità 2019 ad esempio il tema cardine dell’ira su cui si è concentrata la seconda prova, è molto diffuso fra tanti diversi autori in quanto passione analizzata da diversi punti di vista, filosofici, letterari e storici. I maturandi dello scorso anno infatti, per citare solo due illustri esempi, avrebbero potuto collegarsi alle più importanti opere di Seneca (una intitolata appunto “De ira”) ma anche all’incipit del proemio dell’Iliade di Omero, “Cantami o Diva, del Pelide Achille l’ira funesta” per approfondire i vari tipi di ira trattati.