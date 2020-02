Prima prova maturità: tecniche di scrittura per fare un buon tema

Come scrivere un buon tema durante la prima prova maturità: le tecniche

Impara a dare la tua visione del mondo : un buon tema non è solo ben strutturato ma racconta il modo di pensare di chi lo scrive, la sua opinione su un fatto. Esprimere la propria idea del mondo e saperla presentare al mondo opportunamente argomentata è il primo passo per portare alla luce un buon elaborato. Il segreto è farsi domande e darsi risposte, avere uno spirito critico e riflettere sulle cose.

Prenditi il giusto tempo per esaminare la traccia : la scelta della traccia è fondamentale. Da qui parte tutto il resto. Prendersi il giusto tempo per esaminare bene la traccia scelta è fondamentale, quindi, per centrare il punto della questione ed essere efficaci nella stesura.

Segui il flusso della scrittura : un buon tema non è solo quello strutturato bene ma anche quello che esce di getto dalla mente dell'autore attraverso il fluire di ragionamenti. Non arrestare il flusso ogni due righe per fermarti a rileggere e correggere: per quello ci sarà tempo dopo. Asseconda la creatività e il ragionamento che sta facendo la tua mente e, solo una volta terminato, rileggi tutto e assicurati di aver risposto a tutti i quesiti della traccia e di aver ben strutturato l'elaborato.

Tieni sempre a mente la struttura a seconda della tipologia di tema scelto : ognuna delle tracce del tema prima prova maturità ha una struttura precisa. Tienila bene a mente e comincia a ragionare in quest'ottica così da avere, alla fine della stesura, un testo che un minimo rientra già nella struttura finale che dovrà avere l'elaborato.

Fuggi da banalità: da evitare accuratamente sono tutti quei luoghi comuni che si sentono in giro, quelle banalità che renderebbero il testo inefficace e impersonale. La tecnica migliore per scrivere un buon tema si basa sull'attingere dalle proprie conoscenze e dall'esperienza rendendo l'elaborato unico e creativo.

Lasi sta avvicinando sempre di più e, tra temi in classe e le simulazioni, per gli studenti diventa sempre più importante capire come affrontare efficacemente questo ostacolo. Parliamoci chiaro: quando arrivano in quinta superiore tutti i ragazzi sono ormai abituati a scrivere temi, perfettamente consci di quali siano le tipologie di prova che riescono loro meglio e quelle che, invece, sarebbe opportuno evitare.Ma dato che di imparare non si finisce davvero mai, ecco qualche consiglio sulledella vostra carriera scolastica così da portarvi a casa il massimo punteggio e cominciare la maturità nel migliore dei modi!Vediamo allora le, i trucchi e i metodi con i quali si può puntare al massimo, ovvero scrivere il miglior tema possibile ottenendo un punteggio alto.