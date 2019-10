Maturità 2020 Prima Prova: temi, autori, novità

Prima prova Maturità 2020: più autori per l’analisi del testo

Prima prova Maturità 2020: il testo argomentativo

Prima prova Maturità 2020: due tracce di tema di attualità

Prima prova Maturità 2020: il voto massimo

Prima prova Maturità 2020: la data e il tempo

Per gli studenti del quinto anno, a giugno ci sarà l'appuntamentoAd agitare i ragazzi, oltre all’esame in sé, sono soprattutto lequella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici.Non sei a conoscenza di questi cambiamenti? Tranquillo, ci pensiamoScopri di cosa si tratta!Guarda anche:Dopo la riforma, l', la tipologia A di traccia, cambia volto. Il Miur, infatti, ha deciso che la, e. Cosa significa? Che avrai davanti due brani di due differenti autori, di epoche diverse. Oltre a scrittori del ‘900, poi, potresti trovarti di fronte anche autori della seconda metà dell’800 (dopo l'Unità d'Italia), come annunciato dal ministero.Altri cambiamenti riguardano laquella che ogni anno la maggior parte dei maturandi predilige nello svolgimento della prima prova. Il saggio breve o articolo di giornale sono spariti. Al loro posto, ha fatto la sua apparizione il testo argomentativo. Saranno proposte 3 diverse tracce su diversi ambiti del sapere, conAnche riguardo questi ultimi, considerati in passato una manna dal cielo dai maturandi, è stato modificato qualcosa. Infatti iInoltre, saranno presenti delle domande di comprensione bisognerà saper rispondere.La Tipologia C presenta allo studente due tracce su argomenti contemporanei, su cui elaborare un tema. Il vecchio tema di ordine generale raddoppia, quindi, e sparisce il tema storico.Elementi di Storia, tuttavia vengono recuperati tra gli argomenti delle altre tracce. Ultimamente il nuovo ministro Fioramonti si è espresso sull'opportunità di reinserire la storia all'esame, pur senza compromettere la stabilità di quest'ultimo. Staremo a vedere cosa deciderà il Miur.Queste prime novità non ti sono piaciute? Magari questa potrebbe farti spuntare il sorriso.Con la riforma entrata in vigore nel 2019, infatti, ilCon l'abolizione della terza prova , le prove d'esame sono tre (prima, seconda e orale) da 20 punti massimi l'una. Con i 40 punti di credito dal triennio (anche questi aumentati rispetto all'esame pre-riforma) si arriva a 100.Oltre a queste novità, è bene che tu sappia quando dovrai presentarti a sostenere la prima prova dellaIl Miur ha già annunciato la data,Per quanto riguarda laè rimasta invariata, ovveroAvrai quindi tutto il tempo a disposizione per scegliere la traccia che ti piace di più tra quelle proposte e svolgerla al meglio!Manlio Grossi