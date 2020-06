Maturità 2020, elaborato per il liceo linguistico: suggerimenti e argomenti

Argomenti elaborato liceo linguistico maturità 2020

lingua e letteratura inglese ;

; lingua e letteratura francese ;

; lingua e letteratura spagnola ;

; lingua e letteratura tedesca.

Suggerimenti per sviluppare l’elaborato liceo linguistico maturità 2020

introduzione : fare un accenno al tema scelto spiegando tutti i collegamenti tra le materie;

: fare un accenno al tema scelto spiegando tutti i collegamenti tra le materie; svolgimento : approfondire il tema nelle materie indicate spiegando tutti i collegamenti ai quali siete arrivati;

: approfondire il tema nelle materie indicate spiegando tutti i collegamenti ai quali siete arrivati; conclusione: riflessione finale sul tema.

Sei uno studente dele non sai bene come comportarti per quanto riguarda l’? Niente paura! Oggi vediamo una serie di utili dritte per portare a termine uno scritto perfetto che ti farà guadagnare il massimo del punteggio. Bisogna capire, innanzitutto,e cosa scrivere.Da dove partire? Considerato che l’elaborato sulle discipline di indirizzo è comparso quest’anno per la prima volta, lo spaesamento dei maturandi è comprensibile. Non ci sono esempi degli anni precedenti a cui fare riferimento, ma comunque ci sono ottime basi dalle quali partire. Vediamo innanzitutto qualchee, dopo, un paio di suggerimenti utili per non sbagliare la struttura.Come scegliere l’? Innanzitutto l’elaborato deve basarsi sulleal quale si è iscritti. In questo caso, ovviamente, si punta tutto sulle lingue straniere e su quanto appreso nella singola materia, soprattutto la letteratura. Le materie dell’elaborato del liceo linguistico possono quindi essere:L’argomento scelto - assegnato dai docenti - dovrà prestarsi bene per essere sviluppato in tutte le materie, così da poter fare efficacemente una serie di. Per il liceo linguistico è probabile che venga richiesto di sviluppare un team in una lingua sola, così come accadeva in seconda prova.Una volta capite materie e argomento, sarà il momento di. A questo punto si tratterà di trovarepartendo dai libri di testo. Oltre a questo, ci sarà ovviamente a disposizione tutto il materiale reperibile sul web, facendo però ben attenzione alleche si utilizzano. Il suggerimento è cercare sul webUna volta raccolto il materiale occorre stendere unain maniera precisa. Dovrà essere così composta:Nell’elaborato è possibileIl tutto deve essere opportunamente collegato al tema assegnato dai docenti e al tipo di argomento che si va a sviluppare, avendo cura di riportare le fonti.