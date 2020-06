Maturità 2020, elaborato per il liceo classico: suggerimenti e argomenti

Argomenti elaborato liceo classico maturità 2020

Come ormai noto, il colloquiopartirà per tutti da unAl liceo classico, ovviamente, si tratterà di latino e greco. L’argomento, che viene assegnato direttamente dal docente, va sviluppato in maniera completa e facendo una serie di collegamenti. Da dove partire? Vediamo die dare qualche suggerimento utile per capire come strutturare il lavoro.Seguite le nostre dritte e farete un figurone con la commissione, arrivando preparati e senza alcuna ansia in un anno assolutamente inedito in cui fare la maturità rimarrà più impresso che mai considerata l’emergenza coronavirus!Come scegliere l’? Innanzitutto l’elaborato deve basarsi sulle materie caratterizzanti dell’indirizzo, come abbiamo già fatto presente. In questo caso, ovviamente, si punta tutto sue su quanto appreso nelle singole materie, anche per quanto riguarda la letteratura. A partire dal tema assegnato occorre elaborare un discorso attraverso un’analisi descrittiva, riuscendo aoggetto della ricerca. Un suggerimento: qualora collegare risultasse difficile, provate a elaborare il tema in maniera indipendente per ogni disciplina, individuando e approfondendo i vari aspetti. Non dimenticate tutti gli opportuni riferimenti a testi scritti, versioni o frasi di autori.Una volta capite materie e argomento, sarà il momento di passare all’azione. A questo punto si tratterà di trovare materiale e documenti utili partendo dai libri di testo. L’elaborato liceo classico maturità 2020 ha una, che può rispecchiare quanto segue:Nell’elaborato si possonoIl tutto deve essere opportunamente collegato al tema assegnato dai docenti e al tipo di argomento che si va a sviluppare, avendo cura di riportare le fonti.