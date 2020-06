Maturità 2020, elaborato matematica e fisica scientifico: come farlo

Argomenti elaborato liceo classico maturità 2020

matematica ;

; fisica.

Suggerimenti per sviluppare l’elaborato liceo scientifico maturità 2020

, come quelli di tutte le altre scuole, mette al centro le materie di indirizzo. Per fare un perfetto elaborato scritto, documento dal quale si partirà per affrontare il colloquio orale, ci sono una serie di suggerimenti utili che vogliamo condividere con voi. Essendo ilsvolgerlo con cura è importantissimo.A scegliere l’argomento è il docente, che decide basandosi sulle materie di indirizzo. Cerchiamo di capire insiemee i possibili argomenti dell’elaborato di matematica e fisica che dovranno preparare i ragazzi del liceo scientifico.Come già chiarito, l’elaborato si basa sulle materie di indirizzo. In questo caso si tratta di:Come gestire un testo che comprenda entrambe le discipline? Ci sono vari modi, tutto dipende in base all’argomento che viene assegnato dal docente. Quando il tema si presta bene sia inche inè possibile mettere in relazione con facilità le due discipline. Quando ciò non è possibile, invece, si sviluppano i due argomenti in maniera indipendente andando a dividere l’elaborato in due parti separate.Da dove partire per fare undi matematica e fisica per il liceo scientifico in questa maturità 2020? Partiamo dal presupposto che, essendo un elaborato basato su matematica e fisica, il lavoro conterrà. Un buon elaborato presenta piùpossibili, considerato che - per loro natura - i lavori di natura scientifica necessitano di essere accompagnati sempre da formule che dimostrino l’argomento di cui si sta parlando, schemi e figure. Un consiglio che, alla fine dei conti, è più che altro un errore da evitare: non siate troppo discorsivi, preferendo un linguaggio diretto e asciutto. Ovunque possiate, puntate a inserire esempi pratici relativi al discorso.Perla questione dipende dalle indicazioni che danno i docenti. In questo contesto immagini e foto potrebbero servire per rendere lo scritto più scorrevole e leggero da leggere. Un esempio, se si parla di un fisico o di un matematico è opportuno inserire una foto. Parlando della fisica, invece, si può optare per l’inserimento di immagini e foto che rappresentino l’argomento di cui parlate, contribuendo anche in questo caso a rendere la lettura più dinamica. Attenzione: citate sempre le fonti, avendo cura di reperire il materiale che inserite solo da quelle ufficiali.