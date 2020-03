Seconda prova della maturità 2020 al liceo classico: come affrontare le tracce

Come funziona la seconda prova al liceo classico

Consigli per la seconda prova per al liceo classico

Nonostante le scuole chiuse a causa dell’emergenza Coronavius e l'incertezza sulla struttura dellaproprio ieri la Ministra Azzolina ha annunciato che sta pensando ad una, noi di Skuol.net abbiamo comunque deciso dinella preparazione dell’ Esame di Stato In questo articolo, quindi, cercheremo di dare le informazioni utili aiper affrontare al meglio la seconda prova, quella generalmente più temuta dai ragazzi.Già da gennaio quando il Ministero ha annunciato le materie della seconda prova diè nota la strutturata dellache dovranno affrontare i maturandi del liceo classico: sarà multidisciplinare e articolata in tre parti. La prima consiste nellaIl testo, in prosa, sarà tratto dagli autori proposti nelle Indicazioni nazionali che definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico. La versione sarà lunga massimo 10-12 righe e sarà corredata di un titolo e di un breve brano introduttivo per contestualizzarla. Potrà trattarsi anche di un dialogo.La seconda parte consiste nell’Si dovrà rispondere a 3 domande riguardanti la comprensione e l’interpretazione del brano oggetto della versione. Ai quesiti si risponde con risposte aperte (di testo) la cui lunghezza non deve superare le 12 righe di foglio protocollo, ma è possibile anche rispondere con uno scritto unitario che non superi le 30/36 righe di foglio protocollo.Infine la terza parte saràdi contenuto analogo o collegato al precedente, che avrà già la traduzione in italiano a fronte.Gli studenti avranno a disposizione un massimo di 6 ore. E’ ovviamente consentito l’uso dei vocabolari di greco e di latino.Per portare a casa una buona seconda prova occorre avere delleche non si costruiscono studiando come matti gli ultimi 3 mesi prima dell’esame. Il consiglio che possiamo darvi è quello di sfruttare al massimo il tempo che avete a disposizione pere fare più versioni possibili. Poi, il giorno dell’esame, tenete a mente queste cose:cercando di non distrarvi per nessuna ragione!. Avete 6 ore a disposizione, cercate di capire quanto tempo vi occorre per svolgere bene ognuno delle tre parti della provae non lasciatevi prendere dallo sconforto o peggio dal panico. E’ il momento di dare il massimo!. Nelle versioni sono indispensabili ma nella misura in cui sappiate usarli bene. L’intuito è molto più utile.. Sei ore sono tante!. Sembra una cosa ovvia, ma molti ragazzi finiscono per copiare in bella negli ultimi minuti e la fretta può penalizzarli.