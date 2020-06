Maturità 2020, caccia ai presidenti: potranno essere prof con minore esperienza

Esame di Maturità 2020: perché mancano i presidenti di commissione?

A causa della difficoltà che quest’anno il Ministero dell’Istruzione sta riscontrando nel riuscire a reperire presidenti di commissione per l’, è da poco stata pubblicataA lanciare l’allarme per il mancato reperimento dei presidenti di commissione è stata l’che si è mostrata preoccupata per la situazione considerato il breve tempo a disposizione prima dell’inizio degli Esami fissato ilAl momento risultano, ovvero il 9,9% del totale, soprattutto nelle. Questa concentrazione di assenze nelle zone del Nord si spiega non solo conche ha colpito in modo più grave e diffuso quelle medesime zone ma anche condi molti docenti originari del Sud che hanno potuto lasciare la scuola di servizio grazie anche all’avvio della didattica a distanza.Guarda anche:La Ministra Azzolina ha risposto a questa “emergenza” con la pubblicazione di un’ordinanza ministeriale con la quale si stabilisconodiversi da quelli solitamente applicati.Grazie all’ordinanza, i direttori degli Uffici scolastici regionali potranno nominare coattivamente «il personale non inserito nell’elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione».Inoltre, potranno fare domanda per il posto di assegnazione i docenti “confermati, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell’espletamento degli esami di Stato”. In altre parole quest'anno potranno essere presidenti anche i docenti che abbiano maturato, purché siano di ruolo.Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) inoltre potranno anche avvalersi didi I e II fascia e didi tipo A e di tipo B.Infine, se anche questa soluzione non dovesse essere sufficiente a colmare tutte le assegnazioni, agli USR è permessa la facoltà di. In ogni casonella quale ordinariamente lavora.Per leggere l’ordinanza ministeriale relativa al reperimento dei presidenti di commissione, clicca qui