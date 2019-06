Esami di Stato Miur: elenchi online commissioni 2019, cosa sapere

Commissioni online maturità 2019

Ormai ci siamo, è questione di ore: l'elenco dei commissari esterni uscirà a breve. Infatti, come annunciato dallo stesso ministero dell'Istruzione attraverso una nota, i nomi sono stati consegnati alle segreterie scolastiche dal 31 maggio e saranno resi pubblici online sul sito del Miur dal 3 giugno. Ma quindi come fare per trovarli?

Una volta pubblicate, puoi trovare le liste dei commissari esterni sul motore di ricerca "Cerca la tua commissione". Appena sarà attivo il link, cliccandoci avrai modo di cercare la tua commissione facendo una ricerca ad hoc sulla tua città e la tua scuola.

Un altro modo efficace è seguire Skuola.net (inserendoci tra i vostri siti preferiti). La redazione di Skuola, infatti, farà il lavoro sporco per voi, fornendovi tutte le informazioni per trovare le liste nel minor tempo possibile.

E se non doveste riuscire a connettervi? Esiste un modo per conoscere le liste dei commissari esterni offline? Certo: basterà recarsi a scuola. La pubblicazione del Miur delle commissioni d'esame di Stato, infatti, di solito avviene in due momenti: viene consegnato in anticipo l'elenco cartaceo dei nomi alle scuole, poi le commissioni vengono pubblicate online. La vostra segreteria scolastica ha già i nomi e per conoscerli non dovrete fare altro che mandare un rappresentante di classe o un docente a prenderli!

Se volete cercare subito i commissari esterni e cercare di confrontarvi con gli alunni dei professori in questione carpendone tutti i segreti e misteri, vi consigliamo di iscrivervi subito al gruppo Facebook dedicato alla vostra città e iniziare a scambiarvi informazioni preziose!

Gruppi Facebook commissari esterni maturità 2019 per città:
Roma: facebook.com/groups/commissariesterni.roma
Milano: facebook.com/groups/commissariesterni.milano
Napoli: facebook.com/groups/commissariesterni.napoli
Torino: facebook.com/groups/commissariesterni.torino
Firenze: facebook.com/groups/commissariesterni.firenze
Palermo: facebook.com/groups/commissariesterni.palermo
Bologna: facebook.com/groups/commissariesterni.bologna
Catania: facebook.com/groups/commissariesterni.catania
Bari: facebook.com/groups/commissariesterni.bari
Venezia: facebook.com/groups/commissariesterni.venezia

Gruppi Facebook commissari esterni maturità 2019 per regione:
Abruzzo: facebook.com/groups/commissariesterni.abruzzo
Basilicata: facebook.com/groups/commissariesterni.basilicata
Calabria: facebook.com/groups/commissariesterni.calabria
Campania: facebook.com/groups/commissariesterni.campania
Emilia: facebook.com/groups/commissariesterni.emiliaromagna
Friuli: facebook.com/groups/commissariesterni.friuli
Lazio: facebook.com/groups/commissariesterni.lazio
Liguria: facebook.com/groups/commissariesterni.liguria
Lombardia: facebook.com/groups/commissariesterni.lombardia
Marche: facebook.com/groups/commissariesterni.marche
Molise: facebook.com/groups/commissariesterni.molise
Piemonte: facebook.com/groups/commissariesterni.piemonte
Puglia: facebook.com/groups/commissariesterni.puglia
Sardegna: facebook.com/groups/commissariesterni.sardegna
Sicilia: facebook.com/groups/commissariesterni.sicilia
Toscana: facebook.com/groups/commissariesterni.toscana
Trentino: facebook.com/groups/commissariesterni.trentino
Umbria: facebook.com/groups/commissariesterni.umbria
Veneto: facebook.com/groups/commissariesterni.veneto