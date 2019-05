Commissioni Maturità 2019 Miur: ecco quando potrebbero uscire

Commissari esterni, la data della pubblicazione dei nomi

Il motore di ricerca per le commissioni maturità 2019

che, oltre all’ansia per la prima prova della Maturità 2019 fissata per il 19 giugno, devono affrontare ancheIn questi giorni, infatti, verranno pubblicate lefinalmente gli studenti potranno dare un’identità a chi dovrà valutarli. Complici alcune notizie che circolano sul web, molti maturandi credevano, e forse ancora ne sono convinti, di poter conoscere i nomi dei commissari già in questi ultimi giorni di maggio. Secondo però quanto riportato dalla testata online ‘La Tecnica della scuola’, alcuni Uffici scolastici provinciali e regionali avrebbero riferito che la pubblicazione tanto attesa dagli studentiI maturandi, quindi, devono ancora aspettare un po’!Sempre secondo quanto scrive la testata sopracitata, specializzata nel settore scolastico, la settimana diquindi la prossima. Laovviamente la notizia è da prendere con le pinze: è sì molto probabile ma non certa.Nel frattempo il Miur ha già attivato la piattaforma Commisioneweb anche se non è ancora in linea il motore di ricerca per trovare le commissioni. Quando verranno resi noti i nomi dei commissari, gli studenti potranno utilizzare quest’ultimo per effettuare unaPer il momento ai maturandi non resta che concentrarsi sullo studio e sperare nella bontà della sorte per quanto riguarda l’assegnazione dei commissari!