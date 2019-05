Maturità 2019, uscita nomi commissari esterni: le date più probabili

Siamo quasi alla fine di maggio, tutti i maturandi sono in trepida attesa e il Miur ancora tace sulla pubblicazione dei fatidici elenchi dei commissari esterni, ovvero dei docenti estranei rispetto al consiglio di classe.

La commissione d’Esame infatti sarà formata da 3 commissari interni e 3 esterni a cui si aggiunge il presidente, anch’egli esterno.

Gli elenchi, una volta pronti, vengono inviati dal Ministero alle segreterie scolastiche che devono farne prendere visione a tutti gli studenti dell’ultimo anno. Contemporaneamente saranno inoltre disponibili e visionabili anche online sul sito del Miur nel portale dedicato all’Esame di Stato 2019 cliccando sulla sezione ‘Cerca la commissione’.

Nomi commissari esterni 2019: le date più probabili di uscita

Se fino a poco tempo fa si pensava che quest’anno, a differenza dei precedenti, il Miur potesse anticipare le tappe considerato il tempo minore con cui ha diffuso le altre importanti comunicazioni relative alla nuova maturità 2019 , un nuovo indizio di pochi giorni fa ha ridimensionato l’attesa, rimandando tutto quasi sicuramenteLa data di scadenza per le domande di candidatura dei docenti esterni in Italia è stata fissata al 12 maggio, mentre per le scuole italiane all’estero al 24 maggio: questo significa che il Miur probabilmente sceglierà di rendere note le liste pubblicandole insieme nello stesso momento.Allora quali potrebbero essere le date più probabili di uscita? Iniziamo col considerare gli scorsi anni in cui le liste sono state sempre pubblicate nella prima settimana di giugno. Più precisamentementre: guarda casoSe ci atteniamo dunque a questo ragionamento, il giorno prescelto potrebbe essere ancora una voltaSe invece speriamo ancora nel mese di maggio, come tutto faceva ipotizzare fino a poco tempo fa,per i motivi già chiaritiimmediatamente successivo, nell’ultima settimana del mese ci sono giorni più caldi di altri. Tra questi, segnaliamo ancora una voltao anche