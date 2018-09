Maturità 2019, commissione esame di Stato: esterna, interna o mista?

Tra i tanti cambiamenti relativi alla maturità 2019 in molti si stanno chiedendo come funzionerà con la commissione. Sarà interna o esterna? Di quanti componenti? Cambierà il loro metro di giudizio? Vediamo insieme quali (e se) ad oggi ci sono delle novità sulla commissione maturità 2019.

Commissione maturità 2019: cambierà?

Maturità 2019: quando escono le liste commissari esterni?

La risposta è, la commissione maturità 2019 rimarrà tale e quale a quella della maturità 2018, cioè. Almeno per ora, la riforma non tocca questo elemento e il nuovo ministro dell'Istruzione non ha accennato aLa, quindi, sarà divisa in due: metà dei membri saranno esterni e metà interni. Precisamente si parla di. Oltre a questi, verrà come al solito selezionato un. Ognuno dei membri della commissione dell'esame di stato dovrà rappresentare una materia dell'indirizzo scolastico.Quindi, cari studenti, l'ansia da esposizione davanti a professori non vostri vi accompagnerà anche in questa maturità 2019, ma manteniamo la calma. Sarà importante sapere ie, tra le altre cose relative alla maturità 2019, ci peseremo noi a tenervi aggiornati sulla data d'uscita delle materie esterne e dei nomi dei membri della commissione.Come ogni anno, è logico aspettarsi che leescano tra glie i. Per la maturità 2018, le liste coi nominativi dei commissari esterni erano disponibili già a partire dal 4 giugno e sono andate online alle 12:00 del 5 giugno. Vi sarà possibile rintracciare i nominativi della vostra commissione andando a cercare sul motore di ricerca del Miur. Nel 2017 avvenne più o meno la stessa cosa: le liste furono consegnate nelle segreterie scolastiche il 5 giugno per poi rendere noti i nomi online sul sito del Miur a partire dal giorno dopo, il 6 giugno.Dal momento in cui saprete i nomi dei vostri commissari esterni avrete un': potrete infatti cercarli suio anche con metodi più tradizionali così da sapere il più possibile su di loro prima di sedervi davanti alla commissione il giorno della prova orale. Una volta pubblicata la lista, quindi, andate sue cominciate a cercare il loro profilo personale o la scuola in cui lavorano. Mettetevi anche in contatto con i loro studenti, così da poter conoscere le loro esperienze e da chiedere tutto quello che è importante sapere sui professori. Ricordatevi che esistonodedicati per ognuna delle vostre città e regioni in cui potervicon altri studenti come voi.