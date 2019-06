Commissari maturità 2019, i nomi possono cambiare: ecco perché

Commissari Maturità 2019: ecco come e quando possono cambiare

ci sia un rapporto di parentela (non posso esserci familiari fino al quarto grado),

rapporto di affinità (come ad esempio uno zio acquisito),

rapporto coniugale (un commissario non può essere marito o moglie di uno studente, situazione che si verifica quando si prende il diploma da privatista),

E infine nel caso in cui uno dei docenti abbia seguito uno degli studenti tramite corsi privati durante l'anno.

Maturità 2019: le prove in breve

Con la pubblicazione delle, che ricordiamo essere andate online a partire dalsule che sono quindi consultabili in un'apposita sezione sul sito del Miur chiamata ' Cerca la Commissione ', è partito ufficialmenteche porterà all'inizio, quasi interamente rinnovato. Quest’anno, da quanto affermato in un comunicato stampa dallo stesso Miur , circache dovranno affrontare la nuova Maturità e chiamati a valutare tutti questi studenti saranno la bellezza di; ognuna composta da 3 Commissari interni, 3 Commissari esterni e 1 Presidente di Commissione.Sembra tutto pronto quindi, ma siamo sicuri che le Commissioni stesse non possano subire qualche cambiamento?Guarda anche:Gli studenti, intanto, hanno fatto partire la: i social network sono stati presi d'assalto, proprio come abbiamo riportato in un articolo qui su Skuola.net , è dunque iniziata la spasmodica ricerca dei profili deie delche arriveranno da fuori istituto., però:Infatti possono essere molteplici le motivazioni che giustificherebbero una sostituzione all'interno della Commissione d'esame, scopriamo insieme cosa potrebbe succedere. Può essere sostituito un membro della commissione nel caso in cui:Ricordiamo inoltre che, salvo ovviamente legittimo impedimento i cui motivi devono essere documentati e accertati.La prima prova, quella tradizionale di, è stata, con inizio alle. il giorno dopo,, sempre allo stesso orario, è prevista la, diversa per ciascun indirizzo di studi, con la novità della, poi gli studenti dovranno cimentarsi nel, per il quale sono previste lecontenenti alcuni degli argomenti che verranno trattati.