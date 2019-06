Maturità 2019, escono i commissari esterni: maturandi a caccia di informazioni sui social network

Commissari esterni online: come hanno reagito i maturandi?

Stalking per individuare i commissari esterni: già partito

I Social network: il mezzo preferito per cercare informazioni

Non il carattere ma l'aspetto scolastico: ecco cosa cercano i ragazzi

È uno dei passaggi principali nella marcia di avvicinamento ad ogni esame di maturità:, i professori chiamati da altre scuole per comporre metà della commissione che dovrà giudicare i ragazzi. Quei nomi già da qualche giornoe, da poche ore, sono stati pubblicati anche suldedicato all’ esame di Stato . A quanto pare, però, i ragazzi; forse distratti dalle tante novità che porterà con sé l’esame 2019. A sostenere questa tesi è il portaleche, subito dopo la notizia dell’uscita dei commissari, ha chiesto ache tipo di strategia avevano in mente per capire qualcosa in più di chi si troveranno di fronte a fine giugno.Tanti, infatti, gli studenti che hanno saputo quasi in tempo reale che i nomi c’erano ed erano: sono più o meno(al 54% glielo hanno detto direttamente i propri docenti, all’11% il personale scolastico, al 5% il preside). Ma più della metà di loro, pur avendo ricevuto la soffiata,: solo il 47% è passato in segreteria (il 35% incaricando un rappresentante di classe, il 12% in prima persona). Molti altri, invece,senza troppi patemi: il 19% li consulterà online, il 17% raccoglierà informazioni prima dell’esame. Una buona fetta, però, non è affatto curiosa di saperne di più (17%).Tutt’altro atteggiamento per l’altra metà, composta da quelli che hanno voluto conoscere i nomi il prima possibile. Quasi tutti (86%) non hanno perso tempo e hanno già fatto: 3 su 4 hanno allestito un, l’11% si è attivato; a loro si aggiungerà nei prossimi giorni un altro 8%; appena il 6% ha saziato la sua curiosità con la lista dei cognomi. Approccio analogo per chi scoprirà gli elenchi in, visto che circa 8 su 10 affermano che: stavolta la maggioranza (45%) lo farà da solo davanti al computer, un altro 34% si farà aiutare daidi maturità.La strategia più utilizzata per capire in anticipo il carattere e i metodi dei membri della commissione? Non c’è dubbio:, che per il 41% dei ‘cacciatori di commissari’ sono la fonte più. Il più gettonato?(51%), usato soprattutto dai più grandi (docenti compresi), batte(37%), che per una volta non è il social preferito dagli adolescenti. Anche il passaparola, però, va forte: il 25%, meglio se alunni della scuola in cui insegnano i commissari esterni. Terza opzione (15%), l’aiuto dei propri professori. Dopodiché inizierà il consuetosui gruppi online e sui siti per studenti (ad esempio, quelli creati su Facebook da Skuola.net - divisi per regione e grandi città - si stanno popolando di ora in ora).Ma cosa si cerca? I maturandi sembrano molto più interessanti agli aspettiche a quelli: il 35% tenterà di individuare soprattutto le fissazioni sulla materia insegnata, il 23% le domande che fanno più di frequente, il 18% la maggiore o minore severità nell’assegnare i voti. Solo il 19% si concentrerà sulla personalità del futuro commissario; mentre il 5% baderà ad altro ma, per il momento,