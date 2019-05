Commissari esterni maturità 2019 Venezia: come sapere le commissioni

Il motore di ricerca Miur delle commissioni

Come trovare i prof una volta scoperti i nomi?

Se sei di Venezia e ti stai aggirando nei meandri di internet alla ricerca di informazioni sui tuoi commissari esterni per la maturità 2019 , sei capitato nel posto giusto.In questa pagina di daremo tutte le notizie più importanti per affrontare l'esame di maturità in modo più sereno.Ormai la Maturità 2019 si avvicina, e quello che più spaventa i ragazzi che si stanno preparando per il fatidico esame, sono i temutissimi commissari esterni. Ormai però, sarà solo questione di giorni prima che le liste usciranno nelle segreterie delle vostre scuole e poi sul sito del Miur.Una volta rese pubbliche puoi trovare le liste sul motore di ricerca della 'Commissione Web' sul sito del Miur nella sezione dedicata all' Esame di Stato . In questo modo sarete in grado di cercare a vostra Commissione in base alla vostra regione, città e scuola.In pochi secondi avrai accesso a tutte le informazioni che ti servono sulla commissione e sui professori che ne fanno parte.Guarda anche:Molti di voi si chiederanno, 'che faccio una volta in possesso dei nomi'? Sicuramente la maggior parte dei professori non sarà molto "social", quindi non sempre cercarli su Facebook o Instagram può portare a grandi risultati. Come fare quindi a racimolare più informazioni possibili su questi professori? Non scoraggiatevi perché potete sempre cercare i loro studenti e chiedere informazioni su che tipo di prof sono e su quali argomenti ritengono più o meno importanti di altri. Così, potrete avere comunque notizie utili e attendibili rivolgendovi direttamente a studenti come voi!