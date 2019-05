Commissari esterni maturità 2019 Genova: come sapere le commissioni

Il motore di ricerca Miur delle commissioni

Come trovare i prof una volta scoperti i nomi dei commissari esterni di Genova?

Sei un maturando di Genova e non sai più dove cercare informazioni sui commissari esterni Sei capitato nel posto giusto! In questa pagina pubblicheremo tutto il necessario per farti arrivare alla maturità più rilassato e con più info possibili sulla tua commissione.Ormai i temuti nomi stanno per essere svelati, è questione di giorni prima di venirne a conoscenza.I nomi dei commissari, una volta pubblici, potrete trovarli sul motore di ricerca 'Cerca la tua Commissione' sul sito del Miur nella sezione dedicata agli Esami di stato.Con una ricerca specifica basata sulla vostra città e sulla vostra scuola, potrete trovare tutte le informazioni utili sulla vostra commissione.Guarda anche:E ora che si fa? Nel momento in cui sarete in possesso dei nomi dei vostri commissari esterni, ci sarà quel tipico attimo di panico caratterizzato da quel "e mò?". C'è la possibilità che molti di questi prof non siano tipi da instagram stories, anzi tipi da social in generale. Quindi come potete ricavare informazioni da questi individui fantasma? Basta cercare sui social i loro studenti e chiedere direttamente a loro notizie e informazioni utili su che tipo di prof avrete davanti il giorno dell'Esame e su quali argomenti durante l'anno si sono concentrati maggiormente.