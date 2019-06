Maturità 2019, al via la prova orale: come funzionano le tre buste

Come funzionano le buste: Maturità 2019

Il temutissimo orale di Maturità 2019 è ormai. A partire datutte le Commissioni d'esame inizieranno il loro lavoro nella valutazione dei maturandi tramite. La grandissima novità degli esami di Maturità 2019, che ancora adesso provoca curiosità e, soprattutto nei ragazzi, è indubbiamenteall'interno del colloquio orale. Ma arrivati alla fine delle prove scritte e a un passo dall'esame orale, è quasi certo che tutte le buste destinate ai ragazzi a questo punto siano già sigillate e pronte per essere scelte. Ma esattamente,Le buste, come ripetuto più volte dal Ministero dell'Istruzione, non sono altro che unper iniziare il colloquio orale. Infatti dopo il pensionamento della mitica, un discorso, iniziato da un argomento a piacere, che doveva coinvolgere tutte le materie, c'era il bisogno di trovare un. Ecco dunque che, il Ministro, è arrivata l'idea di introdurre le buste. Ma in cosa si differenziano e in cosa sono simili alla tesina?Nel caso delle buste lo schema sarà lo stesso della tesina, ma anzichéa piacere, il maturando verrà messo davanti a, tra cui dovràper iniziare il proprio colloquio, e da ciò che uscirà dalla bustada esporre alla Commissione d'esame.La domanda sorge spontanea dopo aver appreso il loro meccanismo: cosa ci sarà nelle buste dell’orale di Maturità 2019?Il Ministero dell’Istruzione ha diramato più volte dellesui documenti da poter inserire all'interno delle buste per far iniziare il colloquio orale di Maturità 2019.Ecco l’elenco completo dei materiali che dovranno essere il punto di partenza per l’esame orale di Maturità:Accanto alla lista di tutto ciò che gli studenti potranno trovare all'interno delle buste che avranno davanti in sede di esame orale, il Miur ha voluto anche esplicitare tutto ciò che invecedentro le sopra citate buste.Ecco quindi l'elenco di ciò che NON sarà possibile trovare dentro le buste di Maturità 2019: