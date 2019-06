Buste Maturità 2019, simulazione: Notte stellata di Vincent Van Gogh

Storia dell’arte

Letteratura italiana

Scienze della Terra

Storia

Fisica

Vi proponiamo un esempio di come svolgere il colloquio a partire da un quadro contenuto nella busta scelta come ad esempio la famosissimaRealizzato nel, questo quadro rappresenta uno scorcio diIn questo dipinto è possibile vedere una vasta gamma di colori e di sfumature dello stesso colore come i blu e azzurri delle ombre notturne e il giallo della luce della luna, delle stelle e delle finestre delle case che illuminano il villaggio. L’elemento che occupa gran parte del quadro, e che gli conferisce lo stesso titolo, rimane comunque il cielo in cui si nascondeIl cielo infatti rappresenta uno spazio aperto in opposizione a quello in cui Van Gogh realizzò il dipinto: in quegli anni il pittore, a seguito del taglio del proprio orecchio, accettò di farsi ricoverare in una clinica a Saint-Remy-de-Provence. E proprio in una stanza del manicomio realizzò la sua ‘Notte stellata’, pur non riprendendo fedelmente il paesaggio che dalla sua finestra riusciva a scorgere, ma manipolandolo secondo il proprio estro.Ciò che emerge dal dipinto è una solitudine assoluta, senza conforto di un animo inquieto che non guarda al cielo in maniera idilliaca quanto invece come un elemento naturale che rimanda al, scegliendo appunto la veste notturna per accentuare questo aspetto.Guarda anche:’ è il celebre e ultimo verso del canto XXXIII del, posto in chiusura della Divina Commedia. Dopo la visione di Dio infatti il poeta fiorentino riesce a sentire un amore profondo che è lo stesso che ha creato l’universo e non smette di dargli impulso: è raggiunto anch’egli dall’amore di Dio., una delle tante presenti nella Commedia, con cui Dante si riferisce anon nominandolo esplicitamente.e le stelle se da una parte vengono animate da Dio, dall’altra si muovono e ruotano per prendere parte al movimento di Dio e per essere in completa armonia con l’intero universo:, non c’è più alcuna divisione e questo verso posto in chiusura, suggella proprio questa completa fusione.Questo importante verso è stato inoltre il modello per tutta quella poesia d’amore occidentale che spesso ha vistoUn collegamento interessante per Scienze della Terra potrebbero essere appunto leche scorgiamo sul quadro.Una stella è. Ognuna, dotata di una specifica massa, nel proprio nucleo produce energia attraverso processi di. Tutte differiscono per dimensione e per questo si possono classificare in nane brune, supergiganti e ipergiganti.Le stelle possono presentarsi in sistemi costituiti dall’unione di due () o con più componenti detti, tenuti insieme dalla forza di gravità.Raggruppamenti di stelle miste a nubi di gas e polveri, prendono il nome diLa stella più vicina alla Terra è il Sole, mentre la Luna non è una stella ma l’unico satellite naturale del nostro pianeta.Leerano un dei simboli adottati dai nazisti perTra le forme geometriche con triangoli e le lettere, altri simboli erano rappresentati proprio dalle stelle, in particolare la stella di David, emblema giudaico per eccellenza.Queste etichette erano di stoffa e cucite nella divisa dei prigionieri. La stella come già detto rappresentava la ‘categoria degli ebrei’ e a sua volta era distinta in variper distinguere di quale ‘tipo’ di ebrei si trattasse: rossa per i politici, verde per i criminali, blu per gli emigrati, viola per i testimoni di Geova, rosa per gli omosessuali, nera per gli asociali e infine nera marrone per gli zingari.diversespecifica di ognuna. In seguito a queste reazioni vengono creati nuovi elementi secondo un processo dettoLe reazioni prevalenti sono quelle che prevedono laognuno dei quali si fonde per formarneLa massa di questi nuovi nuclei di elio è minore rispetto a quella iniziale dei nuclei di idrogeno.L’inoltre produce energia che si può calcolare tramite la formula diriassunta dall’