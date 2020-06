Come fare il maxi orale di maturità? I nostri trucchi per essere preparato

Maturità 2020, prova orale: fare un ripasso degli argomenti da trattare

"Studiate e ce la farete alla grande". Così la ministra dell'Istruzione,ha risposto alle domande fatte dagli studenti su Google, nel focus Fanpage.it e Skuola.net, su come. Sì, il consiglio della ministra è sicuramente valido, ma non è l'unico che si può dare ai maturandi in vista dell'esame di maturità che inizierà mercoledì 17 giugno.La tensione per gli studenti, ormai, è alle stelle, ma anche se manca poco all'appuntamento,. Ecco alcuni trucchi su come prepararsi al meglio per la prova orale Non ci sono le prove scritte, dunque meglio focalizzarsi sugli argomenti trattati nell'orale. Dedicarsi, dunque, al ripasso degli argomenti concentrandosi, in particolar modo sulle cinque fasi della prova.Dunque, occorreperconsegnato ai prof prima dell'esame. E poistudiati nell'ultimo anno, in particolare quelli del Novecento, partendo da quelli studiati in classe perché proprio uno di questi potrà essere chiesto durante il colloquio.Importante anche(su questo, infatti, bisognerà esporre una breve relazione), ultimo, ma non meno importante, dunque, storia, educazione civica, ripasso dell'attualità con un occhio a quanto è accaduto con il(raccontando, qualora fosse richiesto, anche come si è vissuto il lockdown). Per avere qualche indicazione sulle domande, date un'occhiata al documento di classe: lì troverete tutti gli argomenti trattati dai vostri prof che potrebbero essere oggetto del colloquio.Bisognerà dimostrare di essere, dunque, sarà fondamentale avere chiari i concetti chiave di più discipline. Esercitatevi partendo da un concetto generale per trattare diversi argomenti. Una delle fasi del colloquio, infatti, prevede che i commissari formulino domande prendendo spunto proprio da materiale preparato in precedenza. Non farsi cogliere impreparati può essere semplice se si segue questa regola.Un buon consiglio è quello di, realizzare, anche a distanza vista l'emergenza coronavirus: ripassare con altri è fondamentale non solo per uno scambio di nozioni, ma anche perdi una situazione eccezionale.Attenzione, però: evitare lo studio matto e disperatissimo dell'ultim'ora., la costanza di rendimento e l'alternanza di momenti di studio con quelli di svago sono importanti.: no a sessioni notturne di studio. Se si vogliono imparare più nozioni possibili il sonno aiuta la mente a riposarsi. Quando ripassate, provate anche provare aad alta voce: trovarsi a ripetereè utile perché stimola la memoria e porta a manifestare maggiore padronanza della situazione.