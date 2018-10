Come cambia la Maturità 2019: guida al nuovo esame di Stato

Il Miur ha pubblicato la circolare con le modifiche che presenterà la nuova maturità del 2019.

Tutti sapevano che sarebbe cambiata per via della riforma della Buona Scuola e del decreto 62/2017, ma con l'arrivo del nuovo ministro Bussetti tutto è stato di nuovo messo in discussione.

Alcune questioni, tuttavia, sono state risolte. Finalmente sappiamo come cambierà la prima prova, e quale sarà il ruolo dell'alternanza scuola lavoro e dei test invalsi. Ecco una guida sulle ultime novità confermate dal Miur.

Le prove d'esame di maturità 2019

La tipologia A , analisi del testo, rimane e sarà anzi doppia: ci saranno due brani e due autori tra cui scegliere. Potranno essere proposti testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi. Le due tracce proporranno periodi storici e letterari differenti (uno più recente, uno meno)

, analisi del testo, rimane e sarà anzi doppia: ci saranno due brani e due autori tra cui scegliere. Potranno essere proposti testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi. Le due tracce proporranno periodi storici e letterari differenti (uno più recente, uno meno) La tipologia B non è più il saggio breve o l'articolo di giornale, ma un testo argomentativo. Gli ambiti saranno 3, e non più 4. I documenti proposti da cui partire saranno uno per ogni traccia.

non è più il saggio breve o l'articolo di giornale, ma un testo argomentativo. Gli ambiti saranno 3, e non più 4. I documenti proposti da cui partire saranno uno per ogni traccia. La tipologia C è una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Il vecchio tema generale, in pratica, che raddoppia: anche per questa tipologia saranno proposte due tracce, mentre sparisce il tema storico .



Maturità 2019 crediti scolastici e voto finale

La commissione maturità 2019

Invalsi e alternanza scuola lavoro

Ammissione agli esami di maturità 2019

Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto;

Avere il 6 in ciascuna disciplina;

Avere la sufficienza nel comportamento;

Due prove scritte invece di tre, più l’orale.Lasi svolgerà il 19 giugno 2019 e proporrà 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove.Lasi svolge il 20 giugno e riguarda una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per questo si è spesso definita "multidisciplinare".Tuttavia, dovranno essere comunicate delle linee guida sulla creazione delle tracce, fermo restando che sarà il Miur - nel mese di gennaio - a pubblicare le materie della seconda prova. Nelle indicazioni ministeriali, comunque, non si spiega sembra che la multiscipliarietà starà soprattutto nel proporre tracce per la cui risoluzione sarà necessario usare un bagaglio di competenze comuni a più discipline.Saranno previsteper una correzione più omogenea ed equa da parte delle commissioni. Le griglie ci saranno anche per la correzione della prova di italiano.Il percorso svolto nell’ultimo triennio avrà maggiore importanza, con un punteggio maggiore per il credito scolastico, che da 25 punti passa a 40. Si arriva quindi all'esame già con quasi metà del punteggio fatto.Per chi fa la maturità quest’anno ci sarà un’apposita comunicazione da parte della scuola, entro gli scrutini di fine primo quadrimestre, sul credito già maturato per il terzo e quarto anno, che sarà convertito in base alle nuove tabelle.Alla commissione spettano poi altri 60 punti per valutare l'esame, con massimo 20 per ciascuna prova. Rimane il bonus di 5 punti che la commissione può assegnare agli studenti meritevoli che abbiano acquisito un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti.Il voto massimo è ancora 100/100.La commissione non cambia. Ci saranno 3 professori esterni e 3 interni, più un presidente anche lui esterno.Quest’annoné la partecipazione alla prova INVALSI, né lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro, come previsto dal decreto cosiddetto Milleproroghe.Per poter essere ammessi agli esami di Maturità, però, bisognerà:Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.