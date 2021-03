Maturità 2021, ammessi anche con voti sotto il 6: ecco quando

Ammissione alla Maturità 2021: tutte le deroghe

Voti inferiori al 6: si può essere ammessi alla Maturità 2021?

La Maturità 2021 si sta avvicinando anche quest’anno, nonostante l’anno scolastico corrente sia uno dei piùmai affrontati dalla scuola italiana nell’ultimo periodo. I maturandi 2021 dovranno quindi superare il loro. Ma come si comporteranno i prof con le? Ammetteranno all’esame di Stato 2021 chi ha votiSi potrà ammettereAndiamo con ordine e scopriamo tutte leInfatti, come da ordinanza ministeriale volta a regolare gli esami di Stato 2021, si può leggere che: “Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato.” Ma quindi tutto ciò che vuol dire? Innazitutto, non sono requisiti d'esame né la partecipazione alla prova Invalsi né il completamento delle ore di PCTO: potrà essere ammesso anche chi non le ha svolte/non li ha completati. Un'altra importante deroga riguarda le assenze, visto che, ma attenzione:. Dunque, sarà ogni singola scuola a stabilire se potrà comunquechi, a causa dei problemi derivati dalla pandemia, sia stato impossibilitato a seguire. Vediamo ora la seconda parte, quella riguardante i voti inferiori al 6.Come anticipato sopra, per capire meglio se conin una o più materie si potrà comunque essere ammessi alla Maturità 2021, è bene consultare il decreto legislativo 62/2017 , che recita: “Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.[...] Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.” Dunque, come ogni anno, anche per la Maturità 2021 varrà questo importante articolo: quindi tutti glia sostenere l’esame di Stato 2021Guarda il video sull'esame di maturità 2021