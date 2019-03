Simulazioni maturità 2019, quanto durano?

Ci siamo quasi, il prossimo 26 marzo sarà la terza data delle simulazioni nazionali di maturità 2019, giorno molto importante per capire cosa ci si dovrà aspettare dalle prove d'esame vere e proprie.

Il 26 marzo sarà la volta della prima prova, mentre il 2 aprile si svolgeranno le simulazioni di seconda prova.

Quanto tempo durano le simulazioni nazionali maturità 2019?

Quando escono le simulazioni nazionali di maturità 2019?

Per leil Miur ha consigliato una durata di 6 ore, sia per la prima che per la seconda prova. Ovviamente, per la seconda prova degli istituti tecnici e professionali potrebbero essere necessarie più ore, come succederà proprio in sede d'esame.Vi ricordiamo che saranno le scuole a decidere, in autonomia,, e vi comunicheranno con apposita circolare se saranno organizzate come se fosse il giorno della prima o della seconda prova, nelle date stabilite, o se sottoporle più avanti agli studenti.Ora che sappiamo, che dovrebbero essere svolte in 6 ore, capiamo da che ora ci sarà il fischio di inizio. Vi avvertiamo che le tracce usciranno sul sito del Miur sulla maturità alle 8:30 della mattina dei giorni annunciati: questo vuol dire che solo da quel momento i professori potranno visionare le tracce, fotocopiarle e consegnarle alle classi. Sicuramente, quindi, ci vorrà qualche minuto per l'inizio effettivo della prova: siate pronti per iniziare dalle 8:45/9:00 della mattina.