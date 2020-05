Maturità 2020: in arrivo mascherine nelle scuole per prof e studenti

Mascherina per la Maturità 2020 in arrivo per prof e studenti

Quante saranno le mascherine per la Maturità 2020?

Mascherine dal 17 giugno nelle scuole: forse anche a settembre

La Maturità 2020 sta infine diventando sempre più concreta; tra le proteste e le incertezze, l’esame si sta delineando. La prova sarà unica e vedrà. Ovviamente, visto che l’esame è figlio della quarantena e del coronavirus,Infatti è già stato definito un, che tutte le scuole dovranno attuare.Una delle misure più importanti, che ci accompagna dall’inizio dell’emergenza sanitaria: nel Decreto Rilancio sono stati stanziati fondi per l'acquisto dei dispositivi che saranno nelle scuole dal 17 giugno.Secondo il documento realizzato dal comitato tecnico-scientifico per lo svolgimento dell' esame di Stato , commissione e studenti, nonché accompagnatori (uno per candidato) dovranno avere dispositivi di protezione individuale (nel caso degli studenti, anche autoprodotte). Per aiutare tutti i coinvolti a svolgere l'esame senza rischi, sono stati stanziati fondi per la pulizia e la messa in sicurezza delle scuole all’interno del Decreto Rilancio, e parte di questi soldi saranno usati per le mascherine. Nell'Art. 231 comma 66, si può leggere: “Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.“La relazione tecnica al Decreto Rilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, come riporta Il Sole 24 ore , quantifica ini fondi per l'acquisto di mascherine per gli esami di maturità . Considerando il costo di 60 centesimi di dispositivi monouso, si tratterebbe di. Di queste, più di, mentre le rimanenti. Ci sonodi aule, scale e corridoi in vista della riapertura deglicoinvolti nell’esame di Maturità 2020 in presenza voluto dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha confermato l'arrivo delle mascherine nelle scuole in conferenza stampa: "Il dispositivo sarà disponibile per tutte le scuole già il 17 giugno. Gli esami di maturità devono essere fatti assolutamente in sicurezza" ha detto Arcuri, che ha annunciato inoltre la possibilità che questo si verifichi anche per il rientro a scuola il prossimo autunno. "Con l'inizio delle scuole a settembre - ha affermato - stiamo valutando una distribuzione di mascherine con il Miur, per il personale docente, non docente e studenti."