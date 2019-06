I maturandi di Roma il giorno della seconda prova di maturità 2019 non torneranno a casa!

Orari dello sciopero del 20 giugno 2019 a Roma

Sciopero 20 giugno a Roma: come sopravvivere se sei un maturando

Anche, la società dei servizi dei trasporti di Roma, ilha pensato bene di dare il proprio in bocca al lupo a tutti i maturandi della capitale, fissando un belloproprio il giorno della tanto temutaA decretare lo sciopero è stata lacome protesta alle condizioni malsane (dovute agli alti livelli di polveri sottili nelle gallerie e stazioni metro) e alla precaria sicurezza dei lavoratori dell’azienda e dei milioni di utenti che usufruiscono ogni giorno di tutti i mezzi pubblici romani.Maturandi non temete, arriverete a scuola in tempo!la mattina del 20 giugno poiché la protesta, proprio quando gli studenti quindi avranno già preso posto nei banchi.La durata dello sciopero sarà dia partire dalle 8:30 fino alle 17:00 e dalle 20:00 fino alla fine del servizio dei trasporti; sarannole consuete fasce di garanziaÈ a rischio quindi il funzionamento delle linee bus di superficie, tram, metro A/B/C e delle ferrovie cittadine di Termini Centocelle, Roma Civita Castellana e Roma Lido.Per i maturandi quest’anno lo stress degli esami sembra non finire mai! Dopo la fatica di due giorni consecutivi di prove scritte, cosa c’è di meglio di un po’ di riposo e relax prima di ricominciare a ripassare per il colloquio orale? Anche se la maggior parte risponderà 'niente’, tuttavia non tutti potranno raggiungere comodamente casa per rilassarsi un po’ e, l’ora di sospensione dello sciopero.Come occupare il tempo allora? Beh se proprio non riuscite a trovare passaggi da amici o parenti, anche se avete bisogno di riposarvi e di scaricare la tensione, dovete resistere! Come? Magariper ingannare l’attesa e dopo pranzo se avete bisogno di riposo, fare due passi in un posto tranquillo nei paraggi in cui rasserenarsi anche in compagnia come un parco o una villa comunale.Ad ogni modo, allo stress da esami insomma, per tutti i maturandi romani il 20 giugno se ne sommerà un altro!