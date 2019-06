Problema su un trapezio scaleno da risolvere con equazioni

[math]2a\sqrt{5}[/math]

[math]Area=\frac{(B+b)*h}{2}[/math]

La risoluzione di un problema di geometria piana spesso richiede l'impiego di equazioni di primo o secondo grado per arrivare a determinare le incognite.Esaminiamo il testo:In un trapezio ABCD, la base maggiore AB misura 11a, la base minore CD misura 6a, i lati obliqui BC e AD misurano rispettivamentee 5a. Determinare l'area del trapezio e la misura delle sue diagonali.Quando risolviamo un problema di geometria aiutiamoci sempre con un disegno e con una tabella in cui riportare i dati e le incognite.Possiamo fare una tabella come questa ad esempio:Ed ora il disegno:Ora procediamo con lo svolgimento. Ricordiamo innanzitutto la formula dell'area:, non abbiamo l'altezza, quindi vediamo come trovare la sua misura.Il trapezio è scaleno quindi i due segmenti AH e KB non sono uguali, poniamo allora: