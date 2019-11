Equazione esponenziale con metodo grafico

[math]3^{x-1}=1-x[/math]

[math]y=a^x[/math]

[math]x[/math]

[math]y_1[/math]

[math]y_2[/math]

[math]y_1=3^{x-1}[/math]

[math]y_2=1-x[/math]

[math]y_1[/math]

[math]y=3^x[/math]

[math]y=3^{x-1}[/math]

[math]y_2[/math]

[math]+1[/math]

[math]x=c[/math]

0 < c < 1

Il metodo grafico si utilizza quando l'incognita dell'equazione è presente in due funzioni di natura diversa.Ad esempio vogliamo risolvere il seguente problema:Determinare il numero di soluzioni della seguente equazione e indicare l'intervallo entro cui sono comprese.Osserviamo subito che il primo membro dell'equazione è costituito da una funzione trascendente, ovvero un'esponenziale del tipo:mentre il secondo membro è una funzione algebrica, razionale intera, ovvero una funzione lineare.La nostra incognita, si trova sia nell'esponente della funzione al primo membro che nella parte polinomiale al secondo membro.Come si procede?Chiamiamoedle nostre funzioni:Tracciamo ora i grafici di queste funzioni elementari:Pertracciamo la funzione elementaree poi applichiamo la traslazione orizzontale per averePertracciamo la retta parallela alla bisettrice del II e IV quadrante con intercettaNotiamo che i due grafici (verde e blu) si intersecano in un punto di ascissada determinare. Questo punto rappresenta la soluzione dell'equazione.Sempre dal grafico deduciamo l'intervallo entro cui risulta compreso c: