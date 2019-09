Libri scolastici usati 2019/2020: la mappa dei mercatini di tutta Italia

Libri scolastici ogni anno sempre più cari

Il costo dei libri come un ostacolo alla libera istruzione

I mercatini del libro usato diUnione degli Studenti

La mappa dei mercatini dei libri usati in Italia

L’inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e tra i preparativi del rientro a scuola, fra quelli che preoccupano maggiormente studenti e famiglie spicca sicuramente quello relativo all’Le spese che le famiglie devono sostenere ogni anno per far studiare i propri figli infatti sono davvero ingenti e in aumento del 3% rispetto all’anno scorso, come dimostrano i Dati Federconsumatori.Fra materiale scolastico (astucci, zaini, diari, quaderni e ogni articolo di cartoleria) e libri in programma, spesso anche più di uno per ogni materia, si stimano bencirca a studente di cuicirca solo per i testi.Proprio per questo, sono sempre di più gli studenti che ogni anno decidono dicercandoli durante i primi giorni di scuola nelle classi di quelli più grandi oppure recandosi nei numerosi mercatini che ogni settembre vengono appositamente allestiti nelle principali cittadine italiane. Di recente testi di seconda mano sono stati resi disponibili anche sui principali siti di compravendita online come Amazon e Libraccio.Guarda anche:Il fenomeno ben conosciuto delsu tutto ciò che riguarda l’istruzione, in aumento ogni anno, ha spintoad allestire altri mercatini di libri usati, dal Piemonte alla Sicilia, accanto a quelli storici già esistenti da decenni.Le parole di Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti, denunciano comeche ogni anno ricadono su tutte le famiglie siano veri e propri ‘’ dato che costringono gli studenti più svantaggiati a soluzioni drastiche e ingiuste: ‘Molti studenti sono costretti ad abbandonare la scuola, parliamo del 15% dei giovani italiani, una percentuale inaccettabile. Molti di noi poi, per non abbandonare la scuola sono costretti a frequentarla senza tutti i libri, oppure a lavorare per pagarseli togliendo tempo allo studio’.organizzati dall’associazione studentesca hanno come scopo quello diche saranno infatti disponibilirispetto a quello di copertina, per poter così supportare tutti gli studenti nel mantenimento del proprioLa sollecitazione più urgente che gli studenti vorrebbero venisse ascoltata dagli organi statali e che l’organizzazione di questi mercatini rappresenta simbolicamente, è sicuramente quella che aspira alla presenza di. Per raggiungere questo obiettivo e perche senza freni aggiornano troppo spesso le edizioni dei volumi per arginare la compravendita di testi di seconda mano, in questi mercatini sono state avviate alcunecon l’intento di presentarle al ministero, per far valere le richieste di cui l’iniziativa si fa portavoce: ‘Serve innanzitutto un maggiore controllo sulle case editrici, per fermare vergognosa la speculazione che viene fatta sulle tasche degli studenti cambiando edizioni ogni anno solo per impedire lo scambio dei libri usati; devono poi essere aumentati i finanziamenti sul diritto allo studio' conclude il sindacato studentesco 'vogliamo che in tutte le scuole si attivi il comodato d’uso gratuito per tutti i libri di tutte le classi: per un futuro diverso serve una scuola accessibile a tutti e priva di diseguaglianze!'.Cliccando sul seguente link è possibile visualizzare, in aggiornamento, dove l'sta organizzando i