Libri Scolastici Usati e Mercatini 2019: Dove Trovarli

Libri scolastici scontati: l'affare si trova al supermercato

Libri scolastici usati: risparmio on line

Mercatini libri usati scolastici

Libri Scolastici Roma: libri usati

- Mercatino del libro usato, Lungotevere G.Oberdan

- Mercatino del libro usato, Largo Colli Albani

- IBS, Via Nazionale 254 - 255 Tel. 06.4885405

- Libropoli, Via G. Rocco, - Via S. D'Amico,

- Libreria Di libro in libro, Largo dei Colli Albani,

- Csa intifada, via di Casal Bruciato 15



Libri Scolastici Usati Torino

- Libraccio, Via Ormea 134/B

- Libreria degli Studenti, Corso Sebastopoli 217

- Libreria L'Asino d'Oro, Via Carlo Alberto

- Libreria Il Putto, Via Cesare Battisti 7



Libri Usati Cagliari

- Libreria Hobby, via Domenico Cimarosa,3

- Libreria 'A Tutto Volume', via Dante Alighieri 170



Libri Usati Scolastici Verona

- Libropoli, via San Vitale 7/A

- Cartoleria Rinaldi Stefania, Via Piazza Gazzolo 13



Libri Usati Scolastici Acireale

- Mercatino del libro usato, Via Venti Settembre, 55



Libri Usati Scolastici Alessandria

- Libraccio, Via Milano

- Libreria Berardini, Via S. Giacomo Della Vittoria, 87



Libri Scolastici Usati Ancona

- Libreria Sonnino, Piazza Cavour



Libri Usati Scolastici Aprilia (Latina)

- Libreria Calimero, via Grazia Deledda



Libri Usati Arezzo

- Ferconsumatori Mercatino On-Line - Libri Amici

- Libreria Lenny B. Libri usati e nuovi, Via Arno 40-44



Libri Usati Scolastici Bari

- Libreria Athena, Via Marchese Di Montrone 86



Libri Scolastici Usati Bassano Del Grappa (Vicenza)

- LIBROSCAMBIO è una "piazza virtuale" dove poter vendere, cercare e comprare testi scolastici ed universitari usati. Compratori e venditori possono entrare in contatto via email senza l' obbligo di ricorrere ad un mediatore, fissando Loro stessi il prezzo di vendita ed il luogo dello scambio. Si possono ricercare i testi nella propria Regione o Provincia o Comune o in tutta Italia. Si puo' infine creare una "Lista Desideri" e cercare in modo rapido tutti i testi della lista con un solo click.



Libri Usati Scolastici Avellino

- Mercatino dei Libri Usati/ Cisl-Avellino, P. D'Armi



Libri Usati Scolastici Bergamo

- Libraccio, V. S. Bernardino 34



Libri Scolastici Usati Bologna

- Libreria Nanni, Via de' Musei

- IBS, Via Rizzoli 18

- Libreria Bookstop, Via Marsala, 27



Libri Scolastici Usati Brescia

- Libraccio, Corso Magenta 27

- Mercatino Libro Usato Popolis

- Libreria Rinascita, Via Calzavellia 26



Libri Usati Scolastici Brindisi

- Libri Usati, Via Porta Lecce 80

- Libreria Francavillese, Corso Garibaldi 15



Libri Usati Scolastici Bolzano

- Mercatino del libro usato Gruppo giovanile Il Melograno, Via del Ronco 6



Libri Usati Scolastici Busto Arsizio (Varese)

- Libraccio, V. Bonsignori

- Ghironda srl, Via Busto Fagnano, 17



Libri Scolastici Usati Caserta

- Pacifico Libri, via Ceccano



Libri Scolastici Usati Catania

- Mercatino libro usato, via Garibaldi 75, Grammichele



Libri Usati Scolastici Cava De' Tirreni (Salerno)

- Libreria Giovanni XXIII, Via Papa Giovanni XXIII 7

- Mercatino del Libro Usato, Via Giuseppe Pellegrino, 29



Libri Usati Scolastici Chiavari

- Libraccio, Corso Gianelli 2



Libri Scolastici Usati Chieti

- Cercalibro Chieti, Via Vasto 31



Libri Usati Scolastici Como

- Noseda, via Cantù 51

- Libraccio, via Giulini 10



Libri Usati Scolastici Crema

- Mercatino dei libri usati di Crema, Via Matilde di Canossa 21



Libri Usati Scolastici Cremona

- Giramondo Libri, Via Livrasco 6



Libri Scolastici Usati Cuneo

- Il Libraio, Via XX Settembre, 5



Libri Scolastici Usati Curno (Bergamo)

- Libraccio, Viale Europa 9



Libri Usati Scolastici Falconara Marittima - Ancona

- Il Tomo d'Oro, via Flaminia



Libri Usati Scolastici Ferrara

- IBS, piazza Trento e Trieste, Palazzo San Crispino

- Il banco libraio, via Saraceno 74

- Libreria Sognalibro, via Saraceno 43 – 0532 204644

- Mercatino del libro e del fumetto, Via Marchesa 38



Libri Usati Scolastici Firenze

- IBS Firenze, Via de' Cerretani, 16

- Libreria Via Laura, Via Laura, 68

- Libreria San Gallo, Via S. Gallo, 149



Libri Usati Scolastici Foggia

- Libreria Stella - Libri Scolastici Nuovi e Usati, Via Molfetta 44



Libri Usati Scolastici Genova

- Libraccio, Piazza Rossetti 2

- Libraccio, Via Rolando 71

- Libraccio, Via Cairoli 34

- Voltapagina, Via Militare di Borzoli 2



Libri Scolastici Usati L'aquila

- Il Cercalibro, via L. Natali 87



Libri Usati Scolastici Lecce

- Casa Del Libro S.A.S. , Via Merine 1



Libri Scolastici Usati Livorno

- Libreria Raugi, Piazza della Vittoria 13



Libri Usati Scolastici Lucca

- Mercatino Libri Usati, via del Brennero 673

- Mercatino Libri Usati, Via del Marginone 118/B (Capannori)



Libri Usati Scolastici Mantova

- Il mercatino del libro di testo viale Zonta, 6 (Suzzara)

- Cartolibreria Manzoni, Viale Fiume 4

- Libreria Libraccio, Viale Verdi, 50



Libri Usati Scolastici Matera

- Libromania Matera, Via Lucana, 13

- Cartolibreria Cartusia, Via Enrico Mattei, 22



Libri Usati Scolastici Melfi (Potenza)

- Libreria Il Libro usati e nuovi, Via Bagno 20



Libri Usati Scolastici Messina

- Libreria Nunnari e Sfameni, via Tommaso Cannizzaro,112



Libri Scolastici Usati Milano

- Libraccio, Via Corsico 9

- Libraccio, Via Santa Tecla 5

- Libraccio, Via Arconati 18

- Libraccio, Viale Romolo, 9

- Libraccio, Viale Vittorio Veneto 22

- Libraccio, Via Candiani 102



Libri Scolastici Usati Monza

- Libraccio, piazza Indipendenza, 4

- Libraccio, piazza Vittorio Emanuele II 15



Libri Usati Scolastici Morbegno (Sondrio)

- Mercatino libri scolastici usati Lokalino, Via Strada comunale di campagna, 23017



Libri Scolastici Usati Napoli

- Libreria al Museo, Piazza Cavour, 75

- Libreria Mario Pironti, Piazza Cavour, 57

- La libreria di Nello Vollaro, Piazza Dante 23



Libri Usati Scolastici Padova

- IBS, Via Altinate 63



Libri Usati Scolastici Palermo

- Libreria Luigi Portinaio, Via Duca della Verdura 4

- Libreria Agati Roberto, Via Vittorio Emanuele, 335

- Libreria Europa, Via Uditore, 22

- Sicilia libri, Via Danimarca, 32



Libri Scolastici Usati Parma

- Tuttolibri, Via Bernini 9 (soprattutto online)



Libri Usati Scolastici Pavia

- StarBook, Corso Giuseppe Mazzini, 3



Libri Scolastici Usati Perugia

- Libreria XX Giugno, Via Tramontani 22



Libri Scolastici Usati Pesaro

- Libreria Omnia, Viale Bramante 20



Libri Usati Scolastici Pescara

- Arcobaleno copy, Via Alessandro Cicognini, 8

- Regina libreria, Via Ravenna, 5

- Cartolibreria Bovio, Viale Giovanni Bovio, 126



Libri Usati Scolastici Piacenza

- Libriscuolapc (sito online nel Piacentino)

- Libreria Internazionale Romagnosi, Via Romagnosi 31

- Libreria Postumia, Via Emilia Pavese 105



Libri Scolastici Usati Pinerolo

- La Bancarella, Corso Torino 306



Libri Usati Scolastici Pisa

- Libreria Libraccio, Via del Carmine

- Libreria Libraccio, Via Benedetto Croce 40



Libri Usati Scolastici Pompei E Scafati

- Cartolibreria Bonagura, Via Tenente Ravallese, 10



Libri Usati Scolastici Potenza

- Libreria Kiria, Viale Dante, 88



Libri Scolastici Usati Prato

- Non Solo Libri - Officina Giovani, Piazza dei Macelli



Libri Usati Scolastici Ragusa

- Cartolibreria Le Magasin Via F. de Roberto, 1

- Cartoleria Le Magasin, Via delle Palme, 32



Libri Scolastici Usati Reggio Calabria

- Libreria La scuola, Viale Aldo Moro, 128



Libri Usati Scolastici Reggio Emilia

- Il Mercatino del Libro, Via Francesco Cassoli, 1



Libri Usati Scolastici Rimini

- Caimi libri, Via Bastioni Meridionali, 31

- Libreria Jaca Book, Via Vittoria Colonna, 17



Libri usati scolastici Rovigo

- Libreria bookshop, Via Della Costituzione 30



Libri Usati Scolastici Salerno

- Casa del Libro di Marco Paolillo, Via Prudente Francesco, 15

- Libreria Imagine's Book, Corso Giuseppe Garibaldi, 142



Libri Usati Scolastici Sassuolo (Modena)

- La Libreria, Via Indipendenza 30



Libri Scolastici Usati Sava (Taranto)

- Cartolibreria Zanzarella, Via Margherita Di Savoia, 11



Libri scolastici usati Senorbì (Cagliari)

- Cartolibreria Annycart, Via Brodolini, 12



Libri scolastici usati Sesto San Giovanni (Milano)

- VOLARE srl, Via Rovani 242



Libri Scolastici Usati Settimo Milanese (Milano)

- Cartoleria Paolini, in Via G. di Vittorio 47



Libri Scolastici Usati Siena

- Libreria Becarelli, Viale Goffredo Mameli, 14



Libri Usati Scolastici Solaro (Milano)

- Centro Libri Larizza, Via Como 9



Libri Usati Scolastici Sondrio

- La Pianola, Via C. Battisti, 66/68



Libri Scolastici Usati Termoli (Campobasso)

- Cartoleria Archimede, Via Firenze 6



Libri Usati Scolastici Tivoli

- Libreria Tivoli di Gurgone Giuseppe, Viale Tomei, 49



Libri Usati Scolastici Tortoreto (Teramo)

- Oltre Carta, Via Capri, 14



Libri Usati Scolastici Trento

- Libreria "Il Papiro", via Grazioli 37



Libri Usati Scolastici Treviso

- Libreria Goldoni, Viale della Repubblica



Libri Usati Scolastici Trieste

- Libreria Achille Misan, Piazza vecchia, 4

- Libreria Goliardica, Via Fabio Severo, 147



Libri Usati Scolastici Urbino

- Libreria Universitaria "Libraccio di Miki" Urbino, Via Aurelio Saffi, 74



Libri Usati Scolastici Varese

- Libreria Libraccio, Piazza XX Settembre, 2



Libri Usati Scolastici Vasto (Chieti)

- Mercatino del Libro di Testo Usato, Corso Garibaldi, 41



Libri Usati Scolastici Venezia

- Libreria Goldoni, Calle dei Fabbri, 4742/4743

- Libreria Riviera, Via Antonio Gramsci 57 (Mira)



Libri Usati Scolastici Viareggio (Lucca)

- Mercatino dei libri scolastici usati ARCI, Via Regia 68



Libri Usati Scolastici Vigevano (Pavia)

- Libreria StarBook c/o Il Ducale, Viale Industria, 225



Libri Usati Scolastici Vicenza

- Libreria "A tutto volume", Piazza XX Settembre, 9



Anno nuovo, problemi vecchi: il caro libri si ripresenta puntuale. Con i tempi che corrono, se si può risparmiare è meglio, pur senza rinunciare alla qualità. Ecco quindi che, consentendo di risparmi variabilirispetto al prezzo di copertina, a seconda dello stato e dell'edizione.dove poter risparmiare e le date in cui potrete farci un giro (articolo in fase di aggiornamento). Ma non solo: vi spiegheremo ancheoltre ai mercatini libri usati.Lele potete fare proprio tra compagni di scuola. Tradizione vuole, infatti, che ogni anno nei primi giorni di scuola, durante le ricreazioni tantissimi vostri compagni passino classe per classe. Se i titoli sono gli stessi che dovete acquistare, vi conviene fermarli un momento e vedere in che condizioni si trova la loro merce:Se la risposta è sì potete iniziare a contrattare il prezzo e fare l'affarone!In realtà. Infatti diverse catene di distribuzione (Coop, Auchan, etc.)Perchè non farci un salto?Stesso discorso dei supermercati:che faranno in modo di non alleggerire in maniera eccessiva i portafogli di mamma e papà. E che potete trovare smanettando sul pc. Infatti,E la paghetta ringrazia.Ma? Nel nostro Paese":non fa differenza, l'importante è risparmiare. Ecco quindi, molti realizzati in questi giorni anche grazie all'intervento di Unione degli Studenti che li ha poi segnalati alla nostra redazione. E non dimenticate il forum di Skuola.net, dove, come ogni anno,