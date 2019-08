Scienze sociali e sociologia: sbocchi lavorativi della laurea

Scienze sociali: il corso di laurea

Archiviato l’esame di Maturità , è tempo per chi ha terminato le superiori di decidere qualeLa scelta è di quelle che possono cambiare la vita o comunque influenzarla, bisogna quindi pensarci bene e non tralasciare nulla. E’ importante quindi, soprattutto se si è davvero indecisi, valutare tutte le facoltà e non solo quelle più note. Tra queste, spesso, non figura la facoltà diche permette ai laureati di aversi tanti e interessantiLa laurea inpuò essere inserita in diverse facoltà, in alcuni atenei la si può trovare all’interno della facoltà di Sociologia, in altri in quella di Scienze sociali, politiche e del territorio, e in altri ancora all’interno di Scienze economiche e sociali oppure Scienze politiche. A sottolineare la vastità di ambiti che tocca questo tipo di laurea, anche ipiù o meno specializzati, in cui si dipana: da Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza a Scienze sociali per la globalizzazioni fino ad arrivare a Scienze sociali per lo sviluppo e la cooperazione. Per lanon è previsto per legge il numero programmato, ma alcuni corsi laurea specialistici potrebbero a discrezione degli atenei inserirlo.Considerando i numerosi corsi di laurea legati anon sorprende che siano altrettanti leche i laureati in questa facoltà possono ricoprire. E’ possibile infatti lavorare in diversi ambiti, come quello delle risorse umane, in aziende pubbliche o private, oppure lavorare in agenzie investigative come tecnico della sicurezza. Non solo, con la laurea in Scienze sociali è possibile anche studiare e lavorare nella ricerca in qualità di sociologo.La prima cosa da sottolineare quando si parla dellaè la sua equipollenza alle lauree in Scienze Politiche e in Economia e Commercio. Questo permette aidi partecipare a concorsi in cui vengono richieste le altre due lauree appena citate; tuttavia non hanno diritto all’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti. Il corso di laurea in Sociologia ha sia una triennale, uguale per tutti, cheappunto, in diversi settori. Tra quelli più gettonati ci sono:che permette di trovare lavoro ad esempio come funzionario di un ufficio stampa di un ente pubblico o privato, oppure come ricercatore in studi politici o parlamentariche dà la possibilità di trovare un’occupazione non solo nella Pubblica amministrazione ma anche all’interno di imprese, enti privati e cooperativeattraverso il quale è possibile ricoprire posizioni disparate come ad esempio sociologo e ricercatore nella pianificazione del territorio o di cooperative di servizi o ancora sociologo sul rischio ambientaleche permette di lavorare all’interno del vasto e variegato mondo della comunicazione.Non bisogna poi dimenticare che con unaè possibile anchenon solo la sociologia, ma anche filosofia, pedagogia e scienze dell’educazione. Per farlo, però, è necessario sostenere degli esami specifici durante il percorso di laurea.