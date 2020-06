Luigi Pirandello per la tesina di terza media: tutti i collegamenti

Maschera: tra finzione e realtà

Uno, nessuno e centomila

Il Teatro

Siamo finalmente arrivati in periodo di esami. Il cammino quest’anno è stato sicuramente particolare e diverso causa Covid-19, e le procedure di esame stesse, che siano di terza media o di maturità , sono state un punto interrogativo per molti studenti. Detto questo,e preparati ad ogni evenienza.Se non hai ancora preparato la tesina,. Oggi parliamo di Luigi Pirandello!Forse il principe dei temi trattati da Luigi Pirandello. Per una tesina incentrata su questo tema il punto di partenza non può che essere “Uno, nessuno e centomila”, l’opera che si fonda proprio sul tema della maschera: ogni uomo assume un atteggiamento diverso a seconda della situazione, come se indossasse diverse maschere. Collegandoti a questo filone, in francese puoi parlare del teatro dell’assurdo, un particolare tipo di(soprattutto in Francia) che prende spunto dalle tematiche delle opere pirandelliane. Tornando al tema della maschera,, il mezzo tramite cui il regime capeggiato da Mussolini fu capace di consolidarsi all’interno e all’esterno del Paese modificando la realtà laddove necessario e conveniente. Uno dei mezzi maggiormente utilizzati a questo scopo fu, argomento che puoi trattare nell'ambito di Cittadinanza.Se hai scelto (o hai intenzione di scegliere) la famosa opera di Pirandello come tema centrale della tua tesina, puoi iniziare approfondendo il discorso sulla vita dell’autore, sulle sue opere più importanti (tra cui la suddetta), sulle tematiche principali ad esse collegate. Speciale attenzione va posta al tema della maschera, centrale nell’opera che abbiamo scelto come punto di partenza. In seguito,, più in generale,In italiano puoi quindi introdurre il movimento del decadentismo mentre per quanto riguarda l’arte il suo contemporaneo più celebre è, iniziatore nonché massimo esponente del cubismo. Un altro evento fondamentale che rappresenta un momento importante nella vita di Pirandello (e non solo) è la Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, tematica che puoi affrontare largamente in Storia.E’ quasi. In questa tesina il punto di partenza del discorso è costituito dalla vasta gamma di opere destinate alla rappresentazione teatrale scritte dell’autore siciliano. “L'uomo dal fiore in bocca”, ”Cosi è se vi pare”, “Sei personaggi in cerca di autore", insomma, hai veramente tanta possibilità di scelta e di approfondimento. D’altra parte, il teatro pirandelliano è anche stato ispiratore, nelle tematiche,, un movimento artistico nato in Francia e sviluppatosi in tutta Europa intorno alla metà del ‘900. Il teatro dell’assurdo quindi si presta perfettamente come argomento da trattare in francese. Esiste però chi ha influenzato il mondo del teatro più di Pirandello:, uno dei drammaturghi più eminenti della storia del teatro. Shakespeare è anche considerato come il più importante scrittore in inglese, motivo in più per dedicargli la parte in Inglese della tua tesina.