Esami terza media 2020: quando iniziano e quando consegnare la tesina?

Quando inizia l'esame di terza media e quando consegnare la tesina

svolge entro la data dello scrutinio finale

secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico

Come strutturare la tesina di terza media 2020

Modalità di svolgimento degli Esami di terza media 2020

L’ordinanza ministeriale del 16 Maggio ha chiarito i dubbi riguardanti lo svolgimento degli, ridotti, a causa della pandemia, alla solaprecedentemente concordata con il consiglio di classe. È proprio quest’ultimo infatti ad assegnare l’argomento tenendo conto delle attitudini e degli interessi personali dei diversi studenti.Ma quando inizieranno i colloqui online e quando si dovrà consegnare la tesina?Cerchiamo di rispondere a questi interrogativi a partire dall'ordinanza ministeriale.L'ordinanza ha lasciato spazio ai consigli di classe per organizzarsi in modo da avere tutto il tempo per poter svolgere in tranquillità la presentazione multimediale della tesina e il conseguente scrutinio finale, che stabilirà il voto di diploma degli studenti. Come si legge sul documento: "Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati [...], il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso." Sarà quindidi queste presentazioni multimediali considerando le date degli scrutini finali, come spiega il seguente punto dell'ordinanza, che si svolgeranno a partire dal termine delle lezioni e comunque entro e non oltre il 30 giugno: "La presentazione orale [...] si, e comunque non oltre il 30 di giugno,o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe". Anche la data di consegna della tesina da parte degli alunni, quindi, non è precisata dall'ordinanza, e sarà decisa dal consiglio di classe e dalla scuola considerando la scadenza ultima del 30 giugno per tutte le operazioni riguardanti la presentazione.In base all’argomento scelto dai docenti, gli studenti dovranno lavorare ad un elaborato scritto sulla base delle conoscenze raggiunte non solo durante il percorso di studi ma anche “in contesti di vita personale”.Inoltre la tesina potrà essere presentata nella forma che più si ritiene idonea alla sua trattazione, ovvero “sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”.Guarda anche:L’elaborato scritto che consiste in una “” coerente con l’argomento assegnato, dovrà quindi essere illustrato oralmente dagli studenti - come detto - inLaè infatti finalizzata adagli studenti senza banalizzarlo in un mero elaborato scritto.Nel caso in cui gli studenti abbiano frequentato i corsi di istruzione all’interno di strutture ospedaliere o di convalescenza, la presentazione sarà svolta di fronte al consiglio di classe della medesima struttura “congiuntamente ai docenti dell’istituzione scolastica di iscrizione”.della tesina saranno giustificati solo per “”; in questo caso il consiglio di classe predisporrà una data successiva per permettere lo svolgimento della prova. Se infine l’impossibilità a sostenere la discussione della tesina si protrarrà oltre i termini di presentazione previsti (quindi oltre il 30 Giugno), il consiglio di classe procederà comunque alla valutazione del lavoro scritto.Il dirigente scolastico di ogni istituto avrà inoltre il compito di predisporre gli “strumenti tecnici più idonei” ad assicurare il corretto svolgimento delle discussioni modalità telematica sincrona.Clicca qui per leggere l’ordinanza relativa agi Esami di terza media 2020