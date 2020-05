Spunti per la tesina di terza media 2020: Rosa Parks, tutti i collegamenti

Tesina con Rosa Parks: collegamenti col razzismo

E' ormai noto a tutti che a causa dell’emergenza sanitaria, le modalità di svolgimento degli esami sono cambiate sia per la terza media sia la maturità . Se quest’anno dovete affrontare l’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado le novità sono molte., in quanto sarebbe impossibile mantenere le precauzioni necessarie a prevenire il contagio.A sostituirle sarà la cara e vecchia tesina.che abbia come argomento cardine la: vi forniremoIl collegamento più lampante parlando di Rosa Parks è sicuramente quello con ilIl fulcro del discorso potrebbe essere quindi l’episodio per cui divenne celebre, e cioè quando rifiutò di alzarsi per cedere il posto ad un uomo bianco, dando vita al boicottaggio dei bus della sua cittadina, Montgomery. In America il sentimento razzista era molto presente negli anni cinquanta, e questo avvenimento diede una vera e propria scossa alla società dell’epoca. I vantaggi di questa tesina? I collegamenti con le altre materie sono davvero tanti! Partendo con(parlando delle sue opere giudicate razziste, come ad esempio “Merope”) e proseguendo con le(approfondendo il discorso sulle razze).Altro argomento valido con cui è possibile trovare molti spunti, e tema ricorrente nella vita di Rosa Park è senza ombra di dubbio quello deiQui si può davvero parlare sotto vari punti di vista: il rispetto dei diritti umani, la loro mancata osservazione e gli avvenimenti che ne hanno cambiato la sorte. Un’idea potrebbe essere quella di partire dae proporre un: a cominciare dacon “Se questo è un uomo” per poi passare allaparlando dell’e ricollegandosi a(in questo discorso potresti inserire un approfondimento su Nelson Mandela ad esempio). Anche qui i collegamenti non mancano!Per vedere la storia da un altro punto di vista, partendo da Rosa Parks, potreste proporre dei collegamenti tutti al femminile. Il discorso deiè ancora un tema molto caldo, nonostante siano stati fatti dei giganteschi passi avanti nel corso della storia infatti, ancora oggi rimangono alcuni aspetti controversi nella nostra società. Purtroppo in letteratura italiana, non si studiano tante scrittrici. Per questo motivo un’idea potrebbe essere quella di. Inpotreste parlare del, collegandovi allanelle fabbriche in tecnica.