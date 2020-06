Tesina di terza media su Harry Potter: quali sono i giusti collegamenti?

Terza media: come collegare Harry Potter nella tesina

Tesina terza media 2020: Harry Potter e la letteratura italiana

Tesina terza media 2020: Harry Potter e storia dell’arte

Tesina terza media 2020: Harry Potter e le vicende storiche

Tesina terza media 2020: Harry Potter e le scienze

In questi giorni le terze classi delle scuole secondarie di primo grado stanno incominciando a sostenere l’. Rispetto agli scorsi anni ci sono stati diversi cambiamenti dovuti all’. Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha rimosso solo per quest’anno le prove scritte e ha preferito far sostenere solo uncon i docenti.Al centro del colloquio ci sarà la presentazione dell’elaborato prodotto nel mese di maggio. E tu, hai consegnato l’elaborato? Se hai intenzione di portare qualcosa di originale o di impostare i collegamenti partendo proprio da, questa guida fa proprio per te!Ideata nei primi anni novanta, la sagacontinua a segnare la vita delle nuove generazioni. Diciamoci la verità, siamo stati attratti tutti dai romanzi e dai film che mettono l’e ilal primo posto e abbiamo cercato di vivere nel mondo immaginario del giovane mago. E perché non portare proprio Harry Potter nella tesina di terza media ? Molti alunni l’hanno già fatto e non per niente un argomento banale! Dallaalla, dallealla, tutti trovano riferimenti e attinenza al magico mondo di. Con l’elaborato su Harry Potter non riuscirai di certo a fare magie ma almeno potrai parlare di uno dei tuoi idoli! Ecco tutti i collegamenti con le diverse materie d’esame che potresti fare!In letteratura italiana si possono collegare le vicende di Harry Potter a diversi argomenti: dalla maledizione scagliata contro Harry da piccolo conalla tomba dei Potter con, passando per la morte dei genitori con il ricordo della. Le grandi opere di, infatti, continuano a trasmettere nei secoli i grandi temi che riguardano la vita dell’uomo. Degli esempi? L’, ildell’amore non corrisposto, lae il rapporto conflittuale con il. In “” ad esempio fa riferimento all’editto napoleonico, che aveva imposto la dislocazione dei cimiteri al di fuori dei centri urbani, per riconfermare la sua: ilnon doveva per lui avere connotazione religiosa, ma, in quanto stimolo per i viventi a condurre una vita ricca di affetti. Per quanto riguarda, invece, si potrebbe parlare del suo occhio penetrante che guarda gli oggetti più umili con lo stupore incantato di un fanciullo. In "" ad esempio utilizza l’immagine delcome luogo degli affetti e come rifugio contro la cattiveria degli uomini. A te la scelta!Chi non è rimasto incantato dalleo dai? Tutti questi elementi potrebbero essere collegati al. Ti ricordi cos’è? Il futurismo è un movimento letterario e artistico emerso in Italia nel primo decennio del ventesimo secolo e ruota attorno alla figura di, che ha pubblicato ilsul quotidiano parigino “Le Figaro” il 20 febbraio 1909. Egli proclamava un rifiuto del passato e della tradizione, difendendo un', che rispondesse nelle sue forme espressive allo spirito dinamico della tecnologia moderna e alla società di massa delle grandi città.Anche dallo scenario storico studiato durante il terzo anno si possono trovare parallelismi con le vicende raccontate in Harry Potter: dalcome propaganda nazista alle persecuzioni deiintese nell’ottica dell’olocausto. Dando uno sguardo a questa visione d’insieme, si potrebbe, dunque, approfondire la, le tecniche sofisticate e le tecnologie usate dagli esperti nazisti per diffondere il loro messaggio o analizzare il ruolo dei nazisti nell’, tra incitamenti all’odio e atti disumani. Se ci pensiamo, anche Harry Potter racconta il nazismo:, invece,. La stessa autrice, J.K. Rowling, ha detto in un’intervista: “Suppongo che i libri di Harry Potter, in generale, siano una prolungata argomentazione per la tolleranza, una prolungata preghiera di porre fine al fanatismo, e credo che sia uno dei motivi per cui alcune persone non amano i libri, ma penso che si tratti di un messaggio molto sano da passare ai giovani”.Per quanto riguardapotresti parlare delle soluzioni, pensando alle, o di astronomia e di. Nel mondo magico, come ben sai, durante la fase di “” e “” non è consigliato fare la pozione guaritrice perché l’influenza lunare colpisce come una catastrofe anche tutti i rimedi. Per questo bisogna aspettare la “” per le pozioni che influiscono sulla mente dell’uomo o su tutte le pozioni guaritrici.