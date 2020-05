Come deve essere realizzata la tesina per l'Esame di terza media 2020

Criteri di valutazione della tesina

• Originalità dei contenuti;

• Coerenza con l’argomento assegnato;

• Chiarezza espositiva.



Come viene attribuito il voto finale

In attesa dell’ordinanza ufficiale del Ministero dell’Istruzione sull’organizzazione complessiva degli Esami di terza media 2020, è stata pubblicata la relativapubblicata da Orizzonte Scuola con le prime informazioni. Proprio perché si tratta di una semplice bozza però, è possibile che sia soggetta a successive modifiche definite poi in maniera definitiva sull’ordinanza ufficiale ormai prossima.Il Consiglio di classe assegna a ciascuno studente, in base alle competenze e alle caratteristiche personali di ognuno,che dovrà essere sviluppata inL’elaborato che dovrà essere discusso in sede di esame (quest’anno in modalità telematica) dovrà prima essere inviato, in forma scritta, al consiglio di classe che ne esaminerà l’originalità e la coerenza dei contenuti rispetto al tema assegnato. Il lavoro inoltre potrà essere redatto nella forma che si ritiene più idonea ed efficace: un testo scritto, una presentazione multimediale, una mappa o insieme di mappe, un filmato o, per gli studenti inseriti in percorsi di studio musicale, anche una produzione artistica o tecnico-pratica.Guarda anche:Laassegnata alla tesina è espressa ine viene assegnata dal consiglio di classe secondo tre criteri principali:Saranno dunque considerate anche lae latra le varie materie da parte degli studenti.Ilche sarà riportato sul, espresso in, viene assegnato dall’intero consiglio di classe durante lo scrutinio finale, tenendo conto sia dell’prodotto per l’esame sia dell’svolto sia in presenza sia a distanza.Laper il rilascio del diploma è pari a/decimi mentre quellaè pari a/decimi a cui può essere aggiuntaqualora il consiglio di classe sia concorde all’unanimità. Anche l’assegnazione della lode terrà conto del percorso di studi durante il triennio oltre che dell’elaborato sviluppato per l’esame.