Esame terza media matematica 2019: tracce e argomenti della prova

Esame terza media matematica 2019: come sono le tracce

Questionari a risposta aperta

Domande a risposta multipla

Problemi matematici

Esame terza media matematica: argomenti da studiare

Equazioni di primo grado

Statistica

Geometria

Domande di scienze

Esame terza media, prova di matematica 2019, come superarla

Leggi bene il compito : prenditi 5 minuti per avere un'idea complessiva di ciò che richiede.

: prenditi 5 minuti per avere un'idea complessiva di ciò che richiede. Inizia dalle domande più facili e completa tutto ciò che sai risolvere in breve tempo.

e completa tutto ciò che sai risolvere in breve tempo. Passa quindi ai quesiti più difficili . Fai quello che puoi, e se vedi che stai perdendo troppo tempo su un quesito, passa a quello successivo.

. Fai quello che puoi, e se vedi che stai perdendo troppo tempo su un quesito, passa a quello successivo. Torna quindi a quelli più ostici provando almeno a spiegare il procedimento con il quale li risolveresti.

provando almeno a spiegare il procedimento con il quale li risolveresti. Trascrivi con attenzione tutti i passaggi sul foglio di bella , senza dimenticare nulla.

, senza dimenticare nulla. Rileggi prima di consegnare!

Esame terza media matematica 2019: i consigli per prepararsi

Ripassare regole e formule : per essere sicuri di non avere vuoti di memoria, è importante sapere a menadito quali sono le regole e le formule da applicare ai diversi problemi.

: per essere sicuri di non avere vuoti di memoria, è importante sapere a menadito quali sono le regole e le formule da applicare ai diversi problemi. Esercitatevi : è forse la cosa più importante. Prendete il libro e risolvete quanti più problemi ed esercizi possibile per ogni argomento affrontato durante la terza media . Solo così riconoscerete a colpo d'occhio la tipologia di problema e come risolverlo il giorno della prova di matematica .

: è forse la cosa più importante. Prendete il libro e risolvete quanti più problemi ed esercizi possibile per ogni argomento affrontato . Solo così riconoscerete a colpo d'occhio la tipologia di problema e come risolverlo . Chiedete chiarimenti ai professori : se qualcosa non vi è chiaro, non fate tutto da soli. Chiedete qualche chiarimento e fate domande senza vergognarvi.

: se qualcosa non vi è chiaro, non fate tutto da soli. Chiedete qualche chiarimento e fate domande senza vergognarvi. Imparate a gestire il tempo: il tempo a disposizione durante l’Esame di Matematica di Terza Media 2019 non è infinito! Mentre vi esercitate, calcolate quanto tempo impiegate per risolvere i problemi e cercate di ridurlo sempre di più. Dovete diventare delle vere e proprie schegge!

Il tempo stringe, fra pochissimo i ragazzi avranno a che fare con l'. Affrontare la, diciamocela tutta, non è mai semplice. Anche i secchioni dovranno pensarci bene prima di buttare giù i calcoli. E poi, viste le modifiche della Riforma della Buona scuola, sia sulla prova di italiano che di matematica, è bene arrivare preparati.Nuovi tipi di tracce che riguarderanno. Soffermiamoci nel dettaglio sul nuovo funzionamento della prova.Guarda anche:Durante lala commissione preparerà tre tracce. Solo una di queste, che sarà sorteggiata, sarà utilizzata da tutti i candidati. Ci sono più opzioni: i docenti sceglieranno se proporre le singole tipologie o una combinazione di queste. Ecco nello specifico cosa riguarderanno:Quindi, come accennavamo, potrebbe capitarvi un mescolamento di tracce, tipo: problemi accostati alle risposte multiple e così via.Va bene, ora sapete tutto. Ma vi starete chiedendo, cosa preparare in vista dell'? Tutto quello che riguarda l'ultimo anno scolastico è materiale prezioso per il vostro esame. Nel ripassare non devono mancare questi argomenti:Adesso ti daremo alcune dritte su come affrontareil giorno della prova:Si sa, al momento della prova di qualsiasi materia si arriva con la tachicardia. Seguendo i giusti consigli si arriverà all'senza ansia. Ecco cosa dovrete fare:Serena Santoli