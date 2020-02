Voto di ammissione esame di terza media 2020: facciamo due calcoli

Come si calcola il voto di ammissione all’esame terza media 2020?

Il voto con cui si viene ammessi lo decide il Consiglio di classe riunito basandosi su criteri ben precisi stabiliti direttamente dal Ministero dell’Istruzione, altrimenti noto come Miur;

; è necessario aver frequentato almeno ¾ del monte di ore totali previste nell’anno scolastico. Questo vuol dire che chi salta un numero eccessivo di giorni non sarà ammesso a prescindere dal voto; occorre infatti non essere incorsi nella sanzione disciplinare così come prevede l’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

Come si calcola il voto finale dell’esame di terza media?

