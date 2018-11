Tracce e temi esame terza media: la prova di Italiano

La prova di italiano esame di terza media 2019 è uno degli scritti che miete più vittime tra gli studenti, vuoi per gli errori grammaticali in cui è facile incappare, vuoi perché è quella che gli studenti temono meno, e quindi sottovalutano l'impegno che ci vuole per fare un buon tema terza media. Se quindi sei terrorizzato dall'Esame di Terza Media 2019 non ti preoccupare, sei in buona compagnia: sono tantissimi i ragazzi che quest'anno dovranno affrontare il loro primo esame di Stato, quasi mezzo milione in tutta Italia. Ma se tra tutti, il tuo cruccio più grande sono la prova di italiano e i temi terza media, noi di Skuola.net ti daremo qualche dritta per affrontarla al meglio con il massimo della preparazione e qualche trucco e suggerimento per capire in anticipo cosa aspettarsi dalle tracce di temi terza media vediamole insieme.

La risposta è stata semplice: siccome, a differenza dell'esame di Maturità, non esiste una commissione esterna, dovrete aspettarvi una traccia simile a quelle affrontate durante i compiti in classe di italiano. Sono gli stessi insegnanti a preparare le tracce optando per argomenti affrontati nel corso dell'anno scolastico.

Le tracce terza media italiano 2019 sono di tre tipologie. La prima, è di carattere introspettivo e personale e trova forma nella pagina di diario, nella lettera o nel testo espressivo (testo narrativo o descrittivo). Il contenuto riguarda esperienze reali o costruzioni di fantasia. La seconda tipologia è quella del testo argomentativo, incentrato su riflessioni riguardanti l'attualità o le problematiche studiate durante l'anno. La terza tipologia è la comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico. I professori elaborano almeno tre terne di tracce da sottoporre ai candidati.

Temi d'esame terza media narrativo o descrittivo

Il primo tipo di traccia probabile è il tema narrativo o descrittivo, spesso di natura introspettiva. Un esempio è, ad esempio "Scrivi come hai vissuto questi 3 anni di scuola". Possibile anche trovarsi di fronte a tracce che richiedono di scrivere una lettera o una pagina di diario. Importante esprimere le proprie idee, ma senza dilungarsi troppo: da una parte è infatti importante mostrare di saper fare delle riflessioni profonde, ma dall'altra scrivere tanto può farvi rischiare di andare fuori tema o fare errori di distrazione.

Tracce d'esame terza media testo argomentativo

Forse non è da 13enni leggere il giornale cartaceo, anche se molti tuoi coetanei già si interessano di "cose da grandi". Ma uno sforzo puoi farlo! Una sbirciatina al telegiornale o ai programmi di approfondimento di attualità, infatti, possono esserti molto utili per svolgere il tema argomentativo. Questo è un tipo di traccia molto gettonato, perché tramite queste tematiche si può testare la capacità dello studente di analizzare e commentare il mondo che lo circonda.

Tracce di temi terza media: comprensione del testo e sintesi

La terza tipologia prevede la comprensione o un articolo di giornale, e la sintesi (riassunto) del testo (letterario, divulgativo, scientifico) anche attraverso richiesta di formulazione di un commento. Potrebbero essere la scelta migliore se vi siete esercitati su questo tipo di testi durante l'anno.

Italiano terza media: calendario e durata

Alla prova di italiano, spetta generalmente il ruolo di rompere il ghiaccio. La data di questa cadrà, a discrezione di ogni singola scuola, probabilmente nell'arco temporale compreso tra l'10 e il 16 giugno per molti di voi. La mattina dell'esame sarà dedicata all'appello, alla distribuzione delle tracce e dei fogli bianchi da utilizzare nella stesura del compito. Le ore a disposizione di ogni candidato sono quattro: un numero sufficiente per elaborare e sottoporre a revisione il proprio elaborato.

Prova di Italiano terza media: consigli utili

Sebbene lo scritto di italiano sembri essere apparentemente più accessibile rispetto agli altri, si tratta di una prova ricca di tranelli a causa della stessa natura complessa della nostra lingua. Per questo due parole da mettere al bando sono fretta e superficialità. Le parole d'ordine devono essere: precisione certosina, calma e concentrazione. A partire dalla stessa scelta della tipologia da sviluppare. Sebbene sia meglio puntare sulla traccia che si sente più nelle proprie corde, non bisogna nemmeno fossilizzarsi: il consiglio è proprio quello di visionare con attenzione le tre proposte, non escludendo a priori l'ipotesi di allontanarsi dall'idea di partenza. Compiuta una scelta non bisogna avere ripensamenti, ma concentrarsi nella elaborazione e stesura del compito, con un occhio di riguardo all'ortografia e alla pulizia del testo, sapendo di potersi avvalere di un fidato e valido supporto: il dizionario. Infine il consiglio è quello di sfruttare tutto il tempo a disposizione, magari scrivendo l'elaborato prima in una brutta copia e poi successivamente trascrivendolo in bella copia. Questo permetterà di rileggere il testo e correggere eventuali errori. Se poi vuoi avere degli utili esempi prima di cimentarti sulla prova il giorno dell'esame, è un valido aiuto dare un'occhiata ai temi svolti per la terza media.

Come svolgere i temi scuola media

E per chi, quest'anno, non dovesse confrontarsi con i temi terza media, ecco dei consigli utili per svolgere un tema da dieci. Innanzi tutto, esattamente come per i ragazzi che a giugno si troveranno a leggere le tracce d'esame, è d'obbligo leggere con attenzione tutte le tracce che ti troverai davanti. Le tracce, in genere, non sono poche e quindi troverai sicuramente quella che senti più nelle tue corde. L'argomento, insomma, su cui ti senti più sicuro. Un altro consiglio utile è quello di organizzare sia il tempo a disposizione (per evitare di arrivare con l'acqua alla gola), sia le idee (cioè iniziare a pensare a come organizzare il tuo tema). Dopodichè butta giù cosa hai in mente e assicurati che tutto fili. Nel senso, assicurati di aver scritto cose sensate e senza errori grammaticali. Infine, dopo aver riletto tutto, pensa al titolo. Elemento importantissimo perchè, se azzeccato, può rendere interessante il tuo lavoro agli occhi del prof. Un modo per non rimanere a corto idee? Dare un'occhiata ai temi svolti presenti sul nostro sito. Seguendo questi consigli, non potrai davvero fare brutta figura.