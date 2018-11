Esami terza media 2019: come ripassare Italiano, Matematica e Lingue

Tracce esame di terza media 2019

Tipologie di traccia di Matematica

Tipologie di tracce di Italiano

Tipologie tracce lingue straniere

Cosa ripassare per l'esame di terza media 2019

Errori da non fare all'esame di terza media

Calcolatrice e dizionari

Ecco a voi i consigli dei prof per superare brillantemente la, lae quella diall’: cosa ripassare, gli errori da non commettere e se si possono portare vocabolario e calcolatrice. Skuola.net ha intervistato due professoresse di scuola media per chiedere loro i segreti di un esame perfetto. Segui i suggerimenti della prof, insegnante di matematica, e della prof, docente di italiano!Chi scriverà le tracce delle prove? Sono gli stessi insegnanti di ciascuna materia, italiano e matematica, a scegliere le tracce. La terna di compiti proposta sarà poi estratta a sorte il giorno dell’esame da alcuni studenti scelti a caso.La prof Panucci ha spiegato che i quesiti dipossono essere di quattro tipi:- Geometria solida;- Scienze o tecnologia;- Algebra;- Geometria analitica o probabilità o statistica.Per, invece, la prof Micheli ha specificato che le tracce saranno:- Una traccia di testo narrativo o descrittivo. Spesso ha carattere personale che lascia allo studente la libertà di scegliere la forma (diario, lettera, tema). Il contenuto sarà legato a temi riguardanti la scuola, le amicizie…;- Un testo di carattere argomentativo legato all’attualità oppure a tematiche affrontate durante l’anno;- Comprensione del testo e sintesi a partire dalla lettura di un brano.Per, le tracce possono spaziare tra: un questionario di comprensione di un testo; il completamento, la riscrittura o trasformazione di un testo; l’elaborazione di un dialogo; una lettera o una email personale; la sintesi di un testo. Non solo prese singolarmente ma, eventualmente, anche combinate nella stessa traccia.Per matematica, il consiglio della professoressa è quello die potrebbero essere, ad esempio, i prodotti notevoli o le regole di geometria. Discorso un po’ diverso per italiano: il saper scrivere avreste dovuto acquisirlo durante i tre anni! Sicuramente, però, poteteL'insegnante di lingue straniere ha consigliato agli studenti di ripetere sulla base delle esercitazioni fatte in classe durante l'anno.Per tutti i compiti,Non distraetevi e ricontrollate più volte calcoli o frasi scritte. Per matematica state attenti ai segni + e -,il problema ed estrapolate subito i dati a disposizione. Per la prova di italiano evitate le ripetizioni, curate la punteggiatura, controllate la concordanza dei verbi e non trascurate l’ortografia (accenti, apostrofi, H). Di fronte al compito di lingua comunitariaIn genere si possono utilizzare, mae a comunicarvelo per tempo. Ogni scuola ha la facoltà di scegliere se farvi utilizzare questi strumenti o meno.

Cristina Montini