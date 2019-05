Esami terza media 2019, quando iniziano e finiscono

Prove Invalsi: date e calendario

Le prove esame terza media 2019: quando iniziano

Quando finiscono gli esami di terza media 2019?

Ad essere in preda all’e a provare una terribile preoccupazione in questo periodo non sono solo i maturandi, ma anche tutti gli studenti che tra poco di troveranno a dover sostenere il tanto temutoScopriamo insieme, in modo da cercare di attenuare quanto più possibile l’inevitabile senso di angoscia e disperazione che affligge questi infelici scolari.Ormai sapete già tutti che le, da sempre croce e delizia degli studenti, aprono gli esami di terza media Quello che molti ignorano è però che, dal 2018, l’Invalsidell’Esame, non fa quindi più parte delle prove scritte, ma viene solo tenuto in considerazione per: per poter svolgere l'esame, infatti, è requisito indispensabile aver partecipato alle prove Invalsi.Le prove Invalsi sono state organizzate nel periodoGli scritti si svolgono in, durante i quali devono essere eseguite le prove di italiano, matematica e lingua straniera.La data precisain base alla scuola: il Miur ha infatti dato il permesso a ciascun istituto di stabilire autonomamente le date delle prove scritte, che solitamente si svolgono circa. LaLe prove orali inizieranno. Si inizierà quindi probabilmente già nella stessa settimana degli scritti, qualche giorno dopo, per poi proseguire nella settimana tra il 17 e il 22 giugno. La cosa certa di questo esame di terza media 2019 è che, per regolamento, dovrà terminare entro ilIl nostro consiglio è quello di dare ilfino all’ultimo e non lasciarvi troppo intimorire dalla quantità di materie e di argomenti da ripassare: se siete stati costanti nello studio nel corso dell’anno, infatti,(in caso contrario, forse sarebbe meglio mettersi sotto con lo studio!).