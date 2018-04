Calendario esami terza media 2018: scopri le date d'esame alle medie

Date esami terza media 2018: quando si svolgerà l'esame? A differenza di quanto accade per quello dimaturità, le cui date sono decise a livello nazionale, per il calendario esami di terza media 2018 le cose stanno diversamente. Infatti non esiste una data esami di terza media unica per tutte le scuole d'Italia. Dal 2018, poi, la prova Invalsi non fa più parte dell'esame ed è stata anticipata al mese di aprile. Per questo, sarà ancora più difficile per gli studenti che frequentano la terza media farsi un'idea di quando si svolgerà il proprio esame, ma si può fare comunque qualche ipotesi. Vediamo insieme perché.

Esami terza media: le date possibili

Data della prova Invalsi

Qual è il calendario delle prove d'esame della terza media?

Finisci per la tesina di terza media per la data d'esame!

Calendario d'esame di terza media: preparati con noi!

Le scuole secondarie di primo grado hanno la possibilità di usufruire della cosiddetta autonomia scolastica. Questo significa che sono, quindi, i singoli istituti ae al contenuto delle prove. Noi di Skuola, però, possiamo dirvi che l’esame di 3a media si svolge solitamente la settimana successiva alla chiusura delle scuole e, quindi,orientativamente. Questo, anche se, ricordiamo, ogni scuola decide autonomamente e qualcuna potrebbe decidere di tenere gli esami la settimana successiva, in contemporanea agli esami di maturità alle superiori anche se, generalmente, si tende ad evitarlo.Come abbiamo già spiegato, da quest'anno il test Invalsi non sarà svolto durante l'esame di terza media. Quest'anno, quindi, non c'ègià da oggi. La prova Invalsi terza media, che verterà su italiano, matematica e inglese, sarà svolta in un arco di giorni compresi tra il 4 e il 21 aprile 2018. Anche se non sarà prova d'esame come gli scorsi anni, l'Invalsi sarà importante per i ragazzi di terza media, perché essere presenti al test e svolgere il questionario (a prescindere dal risultato) è requisito di ammissione all'esame.Anche se dovrai aspettare la comunicazione della, generalmente l'ordine in cui vengono predisposte le prove si ripete ogni anno., che come tradizione aprirà le danze degli esami di Stato. A seguire verrà la prova di Matematica, mentre la terzache ti toccherà segnare sul calendario è quella della prova di Lingue (unica per tutte le lingue straniere svolte a scuola). A seguire,La fine della scuola quest'anno cadrà nella settimana tra il 4 e il 9 giugno, e questo vuol dire che, tra l'ultimo giorno di scuola e l'inizio dell'esame di terza media (che, probabilmente, comincerà nella settimana dell'11 giugno) avrai al massimo una settimana di tempo per il ripasso. Addirittura, i meno fortunati avranno solo pochi giorni! Vietato ridursi all'ultimo momento per la tesina terza media Se sei preoccupato per il tuo esame non temere e preparati con noi! Ti saranno utili, infatti, i nostri consigli sulle prove esame terza media e anche sulla Tesina terza media



Daniel Strippoli